Eseguito un arresto a Catania. Un giovane incensurato di 26 anni è stato fermato mentre trasportava diverse dosi di sostanze stupefacenti, pronte per essere consegnate ai clienti tramite un sistema di prenotazione e consegna a domicilio.

Il controllo e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta in via Pietro Novelli, dove gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” hanno notato un’auto sospetta. A bordo si trovavano il 26enne catanese e la sua fidanzata. I poliziotti hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo di routine, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del giovane durante la richiesta dei documenti.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno individuato uno zaino nascosto sotto il sedile del conducente. All’interno sono state rinvenute numerose bustine, involucri e piccoli contenitori contenenti diversi tipi di droga: cocaina, marijuana, hashish e wax. Il peso complessivo delle sostanze sequestrate è stato di circa 700 grammi.

Il sistema di consegna a domicilio

Dalle indagini è emerso che il giovane aveva messo a punto un sistema di prenotazione e consegna a domicilio per agevolare i suoi clienti. Gli acquirenti potevano ordinare la sostanza stupefacente tramite un semplice messaggio inviato al cellulare del pusher, ricevendo poi la merce nel luogo e all’orario concordati.

Al momento del controllo, il 26enne aveva con sé dosi già pronte per essere spacciate: 54 bustine di marijuana, 23 involucri di cocaina, 9 involucri di hashish e 4 contenitori di wax. Inoltre, gli agenti hanno trovato 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo l’arresto, è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, che ha disposto il trasferimento del 26enne in carcere in attesa di giudizio.

In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha stabilito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il giovane.

