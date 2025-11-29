Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 43enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente al termine di un inseguimento avvenuto in città. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver tentato la fuga a bordo della propria auto, risultata poi contenere 268 grammi di marijuana e 40 grammi di cocaina. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, che hanno agito durante un normale servizio di pattugliamento.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un controllo di routine in viale Bernini, a Catania. Gli agenti, impegnati in attività di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato un’auto che, per le circostanze di tempo e luogo, è apparsa sospetta. Decidendo di approfondire la situazione, hanno proceduto con le verifiche.

L’inseguimento e il tentativo di fuga

Alla vista della pattuglia, il 43enne alla guida del veicolo ha accelerato improvvisamente, nel chiaro tentativo di sottrarsi al controllo di polizia. Gli agenti hanno quindi seguito l’auto fino a viale Vittorio Veneto, dove l’uomo ha abbandonato il mezzo in modo precipitoso per rifugiarsi all’interno di un centro scommesse. Il comportamento non è passato inosservato e i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo all’interno del locale.

Il controllo e la perquisizione

Durante il controllo, il sospettato ha inizialmente cercato di sviare l’attenzione degli agenti, fingendo di non comprendere le ragioni della verifica e mostrando segni di nervosismo e insofferenza. Questo atteggiamento ha spinto i poliziotti ad approfondire ulteriormente le indagini, fino a quando l’uomo ha ammesso che l’auto parcheggiata davanti al centro scommesse fosse di sua proprietà.

Il rinvenimento della droga

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso agli agenti di trovare 4 bustine contenenti sostanze stupefacenti: 2 bustine con 268 grammi di marijuana e altre 2 bustine con 40 grammi di cocaina. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato e verrà inviato ai laboratori del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per le analisi di rito da parte di personale specializzato.

L’arresto e le disposizioni dell’autorità giudiziaria

Al termine delle operazioni di identificazione e degli atti di rito, il 43enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno ha disposto che l’uomo fosse sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto davanti al Gip.

Le indagini e le prossime fasi

Le sostanze sequestrate saranno ora sottoposte ad analisi approfondite per accertare la qualità e la quantità delle droghe rinvenute. L’attività investigativa proseguirà per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire la rete di contatti dell’arrestato. La Polizia di Stato sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni sospette, che possono rivelarsi fondamentali per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA