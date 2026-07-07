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Sei persone denunciate in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato per contrastare i tentativi di furto d’auto all’interno del porto di Catania. I fatti sono stati accertati nei mesi scorsi e hanno coinvolto giovani tra i 19 e 23 anni, individuati e segnalati all’Autorità Giudiziaria grazie alle indagini svolte dagli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria in servizio nello scalo marittimo.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha permesso di ricostruire due distinti episodi di tentato furto avvenuti nel porto di Catania. Gli agenti hanno lavorato a stretto contatto con la Polizia di Frontiera e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, riuscendo a identificare i responsabili grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e al riconoscimento delle targhe dei veicoli utilizzati per la fuga.

Il primo tentativo di furto: due giovani in azione

Il primo episodio ha avuto origine dalla denuncia di un cittadino, proprietario di un’utilitaria che aveva prestato temporaneamente al suocero, pescatore di professione. Quest’ultimo, dopo una battuta di pesca al porto, ha trovato il faro anteriore destro del veicolo infranto. L’analisi delle telecamere di sorveglianza ha permesso di individuare due giovani, un 23enne e un 22enne, già noti alle forze dell’ordine, intenti a prendere di mira un’altra auto, cercando di sottrarre lo stop posteriore destro. Tuttavia, il furto non è andato a buon fine poiché il mezzo era posizionato vicino a un new jersey di cemento, che ha ostacolato le loro azioni, costringendoli a desistere.

Poco dopo, i due sono tornati sul posto e hanno rivolto la loro attenzione all’auto del denunciante, colpendo ripetutamente il faro anteriore destro, probabilmente nel tentativo di allentare i supporti e portare a termine il furto. Anche in questa occasione, il tentativo di asportare lo stop posteriore è fallito. Un pescatore, notando i movimenti sospetti, ha iniziato a urlare contro i due, che si sono dati alla fuga a bordo di un’auto la cui targa è stata ripresa dalle telecamere.

L’identificazione e la denuncia dei primi due indagati

Grazie agli accertamenti svolti dagli agenti, i due giovani sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato in concorso. La Polizia ha sottolineato che per entrambi vige la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il secondo episodio: quattro diciannovenni tentano il colpo

Il secondo caso ha visto coinvolti quattro giovani, tutti 19enni, che hanno cercato di rubare un’utilitaria all’interno del porto. Il proprietario del veicolo, accortosi che il cofano anteriore era stato aperto e il pannello copri motore manomesso, ha subito segnalato l’accaduto agli agenti della Polizia di Frontiera del sedime portuale. Il tentativo di furto è stato interrotto dall’attivazione dell’allarme antifurto, che ha messo in fuga i quattro ragazzi mentre uno di loro cercava ripetutamente di avviare il motore senza successo.

Il suono dell’antifurto ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, inducendo i giovani a desistere e a fuggire a bordo di un’auto. Tuttavia, dopo pochi metri, sono stati fermati per un controllo dagli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’incrocio dei dati e il riconoscimento della targa del veicolo utilizzato per la fuga hanno consentito alla squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera di denunciare i quattro all’Autorità Giudiziaria.

IPA