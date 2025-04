Catania, riattiva slot sequestrate: sala giochi multata per 76 mila euro, titolare denunciato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 76 mila euro in sanzioni il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Catania, dove il titolare di una sala giochi è stato denunciato per violazione di sigilli. L’intervento è avvenuto nel quartiere San Cristoforo, noto per fenomeni di illegalità diffusa.

Controllo e scoperta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della squadra amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno effettuato un controllo in una sala giochi del quartiere San Cristoforo. Durante l’ispezione, è stato scoperto che il titolare aveva rimosso arbitrariamente i sigilli apposti su 6 slot machine in un precedente controllo.

Violazioni e sanzioni

Le slot machine, che erano state sequestrate per violazioni della normativa vigente, sono risultate nuovamente in funzione e accessibili ai clienti, in palese violazione delle prescrizioni del sequestro. Per queste gravi irregolarità, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 76 mila euro, e il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione di sigilli.

Strategia di contrasto

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia della Questura di Catania per contrastare il gioco illegale e controllare il territorio, specialmente nelle aree più a rischio di infiltrazioni illecite e degrado sociale.

Fonte foto: IPA