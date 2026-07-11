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È stata denunciata per furto aggravato una donna di 43 anni individuata dalla Polizia di Stato all’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania. Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe appropriata di una pochette appartenente a una dipendente della società di gestione dello scalo, approfittando di un momento di confusione ai tornelli d’ingresso dell’area dei controlli di sicurezza.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso l’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania. La vittima, una dipendente impegnata nel proprio turno di lavoro, stava fornendo indicazioni ai passeggeri per agevolare il transito nell’area dei controlli di sicurezza. In quei momenti, la donna si è accorta di non avere più con sé la propria pochette, contenente effetti personali, documenti di identità e una piccola somma di denaro.

L’indagine della Polizia di Frontiera

Ricevuta la segnalazione del furto, gli agenti della Polizia di Frontiera hanno immediatamente avviato le indagini. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza installate nello scalo, i poliziotti sono riusciti a individuare il momento esatto in cui la sospettata si è impossessata con destrezza del borsello. Successivamente, la donna si è diretta verso l’area partenze, avviandosi al gate per imbarcarsi su un volo diretto a Roma.

L’intervento tempestivo e la restituzione della refurtiva

Poco prima che la sospettata potesse salire a bordo dell’aereo, gli agenti l’hanno fermata e condotta negli uffici di Polizia. Durante il colloquio, la donna ha ammesso le proprie responsabilità e ha consegnato la pochette sottratta. Gli effetti personali sono stati quindi restituiti alla legittima proprietaria, che ha potuto così recuperare i documenti e gli oggetti smarriti.

La denuncia e le conseguenze legali

Al termine delle procedure di rito, la 43enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato. La Polizia di Stato ha sottolineato che, nonostante la denuncia, per l’indagata vale la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

IPA