È stata arrestata una donna di Catania per estorsione ai danni di un uomo cui era stata sottratta l’automobile. La vittima, dopo aver subito il furto del veicolo, si è rivolta alla Polizia di Stato che ha condotto le indagini e portato all’arresto in flagranza della sospettata. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna avrebbe richiesto 5.000 euro per la restituzione dell’auto, riducendo poi la cifra a 2.000 euro durante le trattative.

La denuncia e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la vittima si è presentata negli uffici della Squadra Mobile per denunciare un caso di estorsione. L’uomo aveva subito il furto della propria automobile solo pochi giorni prima e si era visto chiedere una somma di 5.000 euro per poterla riavere. La richiesta è stata avanzata da una donna, poi identificata come una catanese di 42 anni, incensurata.

Le indagini e la trattativa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della IV Sezione Investigativa “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno immediatamente avviato le indagini. Durante la fase delle trattative, la donna ha dimostrato di essere la principale responsabile del reato, non limitandosi a fare da intermediaria. Ha fornito alla vittima il numero della propria carta postepay per ricevere il pagamento e, nel corso dei contatti, ha accettato di ridurre la cifra richiesta da 5.000 euro a 2.000 euro.

L’arresto in flagranza

La Polizia in servizio a Catania ha organizzato un servizio mirato che si è concluso subito dopo la consegna della somma pattuita. Gli agenti sono intervenuti nelle fasi successive al pagamento, bloccando la donna e arrestandola in flagranza di estorsione.

Le conseguenze per l’indagata

Dopo le formalità di rito, la 42enne è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa della convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della donna, che dovrà ora rispondere delle accuse di estorsione davanti alla magistratura.

IPA