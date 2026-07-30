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È stato eseguito a Catania un arresto per tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale. In via Duca degli Abruzzi, un uomo di 43 anni è stato fermato dopo aver minacciato la madre per ottenere denaro da spendere in droga, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in un’abitazione di Catania, dove gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti a seguito di una richiesta d’aiuto.

La richiesta di soccorso è partita da un uomo, spaventato dal comportamento del nipote tossicodipendente. Quest’ultimo, in preda a una crisi, aveva aggredito verbalmente e minacciato l’anziana madre, arrivando a dirle che le avrebbe “spaccato la testa” dopo che la donna si era rifiutata di dargli denaro per acquistare droga. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in stato di forte agitazione. Inizialmente, il 43enne ha tentato di impedire l’accesso ai poliziotti, sbarrando la porta e poi spintonandoli. Nonostante le difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a riportare la calma nell’abitazione.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

L’attività investigativa immediatamente avviata ha permesso di ricostruire un quadro di continue aggressioni verbali e richieste di denaro da parte dell’uomo nei confronti della madre. Secondo quanto riferito dalla donna e dal fratello convivente, la richiesta di soldi era diventata una costante quotidiana, con una cifra di circa 10 euro ogni giorno, sempre destinata all’acquisto di droga. La situazione, ormai insostenibile per la vittima, ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto e le conseguenze

Il 43enne è stato arrestato in flagranza di reato per tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, è stato disposto il trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip, vista la pericolosità del soggetto.

La vicenda mette in luce una situazione familiare difficile, segnata dalla dipendenza da sostanze stupefacenti e da episodi di violenza domestica. La madre, ormai esasperata dalle continue richieste di denaro e dalle minacce, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto, sostenuta anche dal fratello convivente. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Come indicato dalle autorità, il 43enne rimane indagato e si trova attualmente detenuto presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

IPA