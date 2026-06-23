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Un arresto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale nel quartiere San Berillo. Un uomo di 34 anni, già indagato per rapina, è stato fermato dagli agenti mentre avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un controllo di routine nel centro cittadino di Catania. Gli agenti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno ricevuto una segnalazione riguardante la presenza di un uomo che avrebbe dovuto essere ai domiciliari, poiché responsabile di una rapina avvenuta alcuni mesi prima nel centro storico etneo.

L’intervento degli agenti

Durante il pattugliamento, i poliziotti hanno percorso via Pistone, dove hanno riconosciuto e fermato il sospettato. L’uomo, uno straniero di 34 anni, ha tentato di sottrarsi ai controlli fornendo inizialmente false generalità. Non riuscendo a eludere l’identificazione, ha reagito con violenza, colpendo gli agenti con calci e pugni nel tentativo di evitare il riconoscimento.

La reazione e l’arresto

Nonostante la resistenza opposta, i poliziotti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo e a bloccare il 34enne. L’uomo è stato quindi condotto presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Attraverso il fotosegnalamento, è stata confermata la sua reale identità.

Le accuse e le procedure successive

Per quanto accaduto, il soggetto è stato arrestato con l’accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per aver fornito false generalità. La Polizia ha sottolineato che, nonostante l’arresto, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Le fasi finali dell’operazione

Informato il Pubblico Ministero di turno, il 34enne è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, dove attenderà di essere giudicato per direttissima.

IPA