Catania, scappa in scooter alla vista della Polizia: 37enne fermato con 65 grammi di cocaina nel borsello
Un 37enne è stato arrestato a Catania per detenzione di droga ai fini di spaccio dopo un controllo della Polizia nel quartiere San Leone.
Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio durante un controllo nel quartiere San Leone. L’operazione è avvenuta a Catania nel corso di un servizio di pattugliamento volto a contrastare i fenomeni di illegalità e spaccio di droga nei diversi quartieri cittadini.
La fonte della notizia
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato effettuato dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania durante uno dei consueti servizi di controllo del territorio. L’obiettivo di queste attività è quello di prevenire e reprimere i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati predatori che colpiscono la città.
L’inseguimento nel quartiere San Leone
Nel corso di un pattugliamento nelle strade del quartiere San Leone, i poliziotti hanno notato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, che si trovava a bordo di uno scooter. Alla vista della pattuglia, il sospetto ha tentato di evitare il controllo con una manovra improvvisa, ma è stato prontamente raggiunto e fermato dagli agenti.
La perquisizione e il sequestro della droga
Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. All’interno del borsello che il 37enne portava con sé sono stati trovati due involucri contenenti una sostanza che, secondo i primi accertamenti, sarebbe cocaina. Il peso complessivo della droga sequestrata è risultato essere di 65 grammi. La sostanza è stata immediatamente posta sotto sequestro e sarà analizzata nei laboratori della Polizia Scientifica per confermare la tipologia e la purezza.
L’identificazione e l’arresto
L’uomo, residente a Paternò, è stato condotto negli uffici della Questura di Catania per essere sottoposto alle procedure di identificazione e foto segnalamento. Durante l’interrogatorio, il sospetto non è riuscito a fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza nel quartiere San Leone, aumentando così i sospetti degli investigatori.
Le procedure di rito e la disposizione del Pubblico Ministero
Ultimate le formalità di rito, i poliziotti hanno proceduto all’arresto del 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto che l’uomo venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.