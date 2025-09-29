Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio durante un controllo nel quartiere San Leone. L’operazione è avvenuta a Catania nel corso di un servizio di pattugliamento volto a contrastare i fenomeni di illegalità e spaccio di droga nei diversi quartieri cittadini.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato effettuato dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania durante uno dei consueti servizi di controllo del territorio. L’obiettivo di queste attività è quello di prevenire e reprimere i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati predatori che colpiscono la città.

L’inseguimento nel quartiere San Leone

Nel corso di un pattugliamento nelle strade del quartiere San Leone, i poliziotti hanno notato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, che si trovava a bordo di uno scooter. Alla vista della pattuglia, il sospetto ha tentato di evitare il controllo con una manovra improvvisa, ma è stato prontamente raggiunto e fermato dagli agenti.

La perquisizione e il sequestro della droga

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. All’interno del borsello che il 37enne portava con sé sono stati trovati due involucri contenenti una sostanza che, secondo i primi accertamenti, sarebbe cocaina. Il peso complessivo della droga sequestrata è risultato essere di 65 grammi. La sostanza è stata immediatamente posta sotto sequestro e sarà analizzata nei laboratori della Polizia Scientifica per confermare la tipologia e la purezza.

L’identificazione e l’arresto

L’uomo, residente a Paternò, è stato condotto negli uffici della Questura di Catania per essere sottoposto alle procedure di identificazione e foto segnalamento. Durante l’interrogatorio, il sospetto non è riuscito a fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza nel quartiere San Leone, aumentando così i sospetti degli investigatori.

Le procedure di rito e la disposizione del Pubblico Ministero

Ultimate le formalità di rito, i poliziotti hanno proceduto all’arresto del 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto che l’uomo venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

