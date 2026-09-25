Catania: scooter, bustine colorate in mano e 900 euro nel borsello, la Polizia incastra pusher 24enne

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È stato fermato un giovane catanese di 24 anni per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso con diverse bustine di marijuana e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga in città.

Il fermo del giovane pusher

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, è stato individuato dagli agenti della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Catania. Gli agenti, durante un servizio di controllo, hanno riconosciuto il ragazzo mentre si trovava in strada, fermo su uno scooter e con alcune bustine colorate in mano.

Il controllo e la perquisizione

Insospettiti dal comportamento del giovane e dalla presenza delle bustine, i poliziotti si sono avvicinati per effettuare un controllo. Alla vista degli agenti, il 24enne ha consegnato spontaneamente due involucri, dichiarando che contenevano marijuana per un peso complessivo di 8 grammi. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare altre 3 bustine colorate con 12 grammi di marijuana, una bustina trasparente con 1,50 grammi della stessa sostanza e la somma di 900 euro, tutto nascosto nel borsello a tracolla del giovane.

Il sequestro e le indagini

Il denaro e la droga sono stati immediatamente posti sotto sequestro dagli agenti. Gli approfondimenti investigativi hanno evidenziato che il ragazzo, essendo disoccupato e privo di qualsiasi fonte di reddito, non avrebbe potuto giustificare il possesso di tale somma di denaro, rafforzando così l’ipotesi che si trattasse di proventi derivanti dall’attività di spaccio.

I precedenti e la posizione giudiziaria

Il giovane non era nuovo a episodi simili: solo pochi mesi fa era stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un chilo di marijuana e hashish. Questa volta, invece, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a una eventuale condanna definitiva.

IPA