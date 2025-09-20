Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nel quartiere Canalicchio. Un giovane di 22 anni è stato fermato mentre gestiva un vero e proprio “drive-in” dello spaccio nei pressi di via Domenico Sanfilippo, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare sostanze stupefacenti senza nemmeno scendere dall’auto. L’intervento è avvenuto nelle ore serali, dopo una serie di appostamenti e pedinamenti da parte degli agenti, insospettiti dal continuo via vai di veicoli nella zona.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, che hanno individuato e smantellato un sistema di spaccio innovativo e ben organizzato, pensato per garantire rapidità e discrezione agli acquirenti.

Un drive-in della droga nel cuore di Canalicchio

Nel quartiere Catania di Canalicchio, nei pressi di via Domenico Sanfilippo, la Polizia ha scoperto un sistema di spaccio che ricorda i drive-in americani. Il presunto responsabile, un giovane catanese di 22 anni senza precedenti penali, aveva ideato un servizio che permetteva ai clienti di ordinare, pagare e ritirare le dosi di droga direttamente dalla propria auto. In questo modo, il tempo di permanenza in strada era ridotto al minimo, rendendo più difficile l’individuazione da parte delle forze dell’ordine.

L’attività investigativa e la scoperta del sistema

Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno notato un insolito movimento di auto nella zona durante i loro pattugliamenti serali e notturni. La frequenza degli spostamenti e la confusione generata dal continuo arrivo e partenza di veicoli hanno insospettito i poliziotti, che hanno deciso di avviare una specifica attività investigativa. Sono stati così predisposti servizi di appostamento e osservazione, oltre a pedinamenti mirati per individuare il luogo esatto dove avveniva lo spaccio.

Il menù delle sostanze e il blitz della Polizia

Grazie a un attento monitoraggio del territorio e alla conoscenza approfondita della zona, gli agenti sono riusciti a ricostruire il modus operandi del giovane pusher. Il 22enne offriva ai clienti un vero e proprio “menù” di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish, marijuana e la cosiddetta “wax”, una droga estratta dalla cannabis nota per i suoi effetti allucinogeni e venduta a 25 euro al grammo. Il blitz è scattato quando il giovane è stato sorpreso in flagranza mentre consegnava una dose a un cliente che, senza scendere dall’auto, riceveva la sostanza richiesta in pochi secondi.

L’arresto e il sequestro

Nel momento in cui gli agenti sono intervenuti per interrompere l’attività illecita, il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato immediatamente bloccato. Sottoposto a perquisizione, il pusher è stato trovato in possesso di uno zaino contenente circa 500 grammi di droga, suddivisa tra cocaina, hashish, marijuana e “wax”. Inoltre, nella sua disponibilità sono stati rinvenuti e sequestrati 1.600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le accuse e la misura cautelare

Sulla base degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a sentenza definitiva.

La pericolosità della “wax” e l’allarme sociale

Tra le sostanze sequestrate spicca la “wax”, una droga relativamente nuova sul mercato locale di Catania, nota anche come “droga dell’euforia” per i suoi effetti psicoattivi particolarmente intensi. Estratta dalla cannabis, la “wax” si presenta con una consistenza simile alla cera d’api e viene venduta a prezzi elevati, fino a 25 euro al grammo. Gli esperti sottolineano la pericolosità di questa sostanza, che può provocare gravi effetti allucinogeni e danni alla salute, soprattutto tra i più giovani.

