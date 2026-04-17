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Un arresto a Catania, dove un uomo di 39 anni è stato fermato per la produzione di marijuana adulterata con cannabinoidi sintetici e per la fabbricazione di documenti falsi. L’indagine è scaturita da un controllo degli agenti che hanno notato movimenti sospetti nei pressi di uno stabile cittadino.

Le indagini e la scoperta del laboratorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori hanno osservato il sospettato mentre usciva da un edificio e riponeva un grosso pacco all’interno di un’automobile parcheggiata. Il comportamento dell’uomo ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di verificare il contenuto della scatola. All’interno sono stati trovati sette chilogrammi di marijuana, suddivisi in sei sacchetti sottovuoto.

La perquisizione dell’appartamento

Successivamente, gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento da cui l’uomo era appena uscito. All’interno dell’abitazione è stato scoperto un vero e proprio laboratorio clandestino, dove l’arrestato trasformava la cannabis light, adulterandola con pericolosi cannabinoidi di sintesi. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti altri 20 chili di droga, oltre a sofisticate attrezzature come miscelatori e compressori, e diversi composti chimici, tra cui solventi altamente nocivi, utilizzati per l’intero ciclo produttivo dello stupefacente.

La fabbrica di documenti falsi

Le indagini hanno portato anche al controllo di un’altra abitazione riconducibile all’indagato. In questo secondo appartamento, i poliziotti hanno scoperto una vera e propria fabbrica illegale di documenti falsi, dotata di apparecchiature costose e innovative. Qui venivano prodotti patenti di guida, documenti d’identità validi per l’espatrio e carte di credito contraffatte.

Il mandato di arresto europeo

Durante l’operazione, la stessa carta d’identità mostrata dall’uomo agli agenti è risultata essere contraffatta. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il 39enne era ricercato a livello europeo, in virtù di un mandato di arresto emesso dalle autorità tedesche per reati connessi agli stupefacenti. L’intervento si è svolto nella città di Catania.

IPA