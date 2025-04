Catania, si finge tecnico ospedaliero e truffa un B&B: denunciato 41enne già noto per raggiri e sparizioni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di una denuncia per truffa il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Catania. Un uomo di 41 anni, già noto per precedenti simili, ha ingannato il gestore di un b&b, fingendosi un tecnico ospedaliero per ottenere un soggiorno gratuito.

La scoperta della truffa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, originario di Catania, ha prenotato un soggiorno di dieci giorni in una struttura ricettiva locale. Spacciandosi per un tecnico fiorentino incaricato di riparare macchinari ospedalieri, ha carpito la fiducia del gestore, usufruendo della camera senza pagare e facendo perdere le proprie tracce.

Un passato di inganni

Il truffatore non è nuovo a simili azioni. Solo pochi mesi fa, si era finto un agente immobiliare, promettendo facili guadagni a un investitore ignaro, che aveva sborsato 19 mila euro per investimenti mai realizzati. Anche in quel caso, l’uomo era riuscito a scomparire dopo aver ottenuto il denaro.

Il piano ingegnoso

Nella nuova truffa, l’uomo ha contattato telefonicamente il proprietario di un b&b di via Filocomo, sostenendo di dover soggiornare per un intervento tecnico in un ospedale cittadino. Alla richiesta di documenti, ha presentato una denuncia di smarrimento della carta d’identità per giustificare la mancanza di documenti.

La scoperta del raggiro

Il gestore del b&b ha scoperto l’inganno quando non ha ricevuto il pagamento del soggiorno. Il truffatore, utilizzando un’applicazione di intelligenza artificiale, ha alterato la sua voce per fingersi direttore di banca, spiegando che il bonifico non era andato a buon fine per problemi tecnici.

L’intervento della Polizia

Il gestore, resosi conto di essere stato truffato, ha denunciato l’accaduto al Commissariato di “Borgo Ognina”. Gli agenti, grazie a moderne tecniche investigative, sono riusciti a risalire all’identità del truffatore, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. La presunzione di innocenza resta valida fino a condanna definitiva.

