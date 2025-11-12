Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un catanese di 30 anni per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti e al porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel quartiere Librino. L’arresto è stato disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania, con l’uomo ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere Librino, dove la vittima ha vissuto momenti di forte paura a causa delle continue minacce e molestie subite dall’ex compagno.

I fatti: la ricostruzione degli eventi

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 30enne si è presentato davanti all’abitazione dell’ex fidanzata con l’intento di entrare a tutti i costi nell’appartamento. Dopo aver insistito ripetutamente, suonando il campanello e alzando la voce, ha iniziato a colpire con calci e pugni la porta, nel tentativo di forzarla. Durante questi momenti concitati, l’uomo ha anche rivolto gravi minacce alla donna, che, spaventata, ha chiesto aiuto alla Polizia.

L’intervento della Polizia e la fuga dell’uomo

La Sala Operativa della Questura di Catania ha inviato immediatamente una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. All’arrivo degli agenti, però, l’uomo si era già dato alla fuga. Tuttavia, la situazione non si è conclusa qui: nel cuore della notte, il 30enne è tornato davanti alla casa della donna, riprendendo le minacce e gli insulti. Anche in questa occasione, la vittima si è rivolta alle forze dell’ordine, che sono intervenute nuovamente in pochi minuti.

L’arresto e la testimonianza della vittima

Gli agenti della squadra volanti sono riusciti a individuare e bloccare l’uomo prima che riuscisse a scardinare la porta d’ingresso. Dopo aver tranquillizzato la donna, i poliziotti hanno ascoltato il suo racconto: la vittima ha descritto l’incubo vissuto dalla fine della relazione sentimentale, una rottura che il 30enne non aveva mai accettato. Da quel momento, l’uomo era diventato sempre più aggressivo e geloso, seguendo l’ex compagna, appostandosi davanti alla sua abitazione giorno e notte e monitorando ogni suo spostamento. Alcuni residenti dello stabile hanno confermato agli agenti la presenza costante dell’uomo nei pressi dell’edificio.

Le conseguenze per la vittima

La donna, visibilmente provata e in lacrime, ha raccontato di aver vissuto in uno stato di costante ansia e paura, tanto da essere stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita per timore di subire ulteriori ritorsioni. La situazione di disagio e insicurezza è stata tale da rendere necessario l’intervento ripetuto della Polizia.

Le misure adottate dalla Polizia e dalla magistratura

Al termine delle operazioni, il 30enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è ora in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari. La Polizia di Stato ha sottolineato che, nonostante l’arresto, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

IPA