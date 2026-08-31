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È terminata la fuga di un uomo di Catania di 39 anni, arrestato per rapina dopo essersi sottratto a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. L’uomo, con precedenti per rapina a mano armata, furto e spaccio di stupefacenti, è stato rintracciato e fermato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino.

La fuga e la condanna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto al termine di un’attività investigativa che ha permesso di localizzare il latitante in un appartamento di un complesso condominiale popolato da centinaia di persone.

L’uomo era diventato irreperibile dall’inizio dello scorso mese di luglio, dopo aver appreso che la sua richiesta di accedere a una pena alternativa alla detenzione era stata respinta. La condanna a suo carico riguardava una rapina tentata commessa in provincia di Siracusa. In passato, il catanese aveva già collezionato precedenti per rapina a mano armata, furto e spaccio di stupefacenti, reati che avevano contribuito a delineare il suo profilo criminale.

L’indagine e l’arresto

Gli agenti del Commissariato di Librino hanno sfruttato la loro approfondita conoscenza del territorio per individuare il nascondiglio del 39enne. Attraverso un’attenta attività info-investigativa, monitoraggi e appostamenti, i poliziotti sono riusciti a identificare prima il condominio e poi l’esatto appartamento dove il ricercato si era rifugiato.

Il blitz e la cattura

L’operazione si è conclusa quando il latitante è stato bloccato mentre stava uscendo di casa. Dopo l’arresto, è stato condotto in carcere per scontare la pena prevista dall’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

IPA