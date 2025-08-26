Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sospensione temporanea per un chiosco-bar e un centro scommesse di Catania: i locali sono stati chiusi per 7 giorni dopo che erano diventati punto di incontro abituale per pregiudicati. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore per tutelare la sicurezza pubblica, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Provvedimenti emessi dal Questore di Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere le attività di Catania riguarda due esercizi commerciali: un chiosco-bar situato nella parte alta di viale Mario Rapisardi e un centro scommesse in via Giovanni da Verrazzano. I provvedimenti, firmati dal Questore, sono stati adottati in seguito a una serie di controlli mirati a verificare il rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza.

Controlli e motivazioni della sospensione

Le indagini della Polizia hanno evidenziato che entrambi i locali erano diventati luoghi di aggregazione per persone con precedenti penali. Nel caso del chiosco-bar, i controlli hanno permesso di accertare che l’attività era frequentata abitualmente da soggetti con condanne per associazione per delinquere, porto abusivo di armi, furto, rapina, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza di questi individui non è stata occasionale, ma ripetuta e costante, tanto da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza pubblica.

Un episodio significativo: cinque pregiudicati identificati

Durante uno dei controlli, gli agenti hanno notato davanti al bancone del chiosco un gruppo di cinque persone, tutte con precedenti penali, che confabulavano tra loro in modo confidenziale. Dopo l’identificazione, è emerso che i soggetti erano già noti alle forze dell’ordine per reati quali associazione di stampo mafioso, ricettazione, evasione, sequestro di persona a scopo di estorsione e favoreggiamento. Questo episodio ha ulteriormente rafforzato la necessità di intervenire per prevenire situazioni di pericolo per la collettività.

Il centro scommesse e la presenza di clienti con precedenti penali

Anche il centro scommesse è stato oggetto di numerosi controlli da parte della squadra volanti della Questura. In diverse occasioni, gli agenti hanno riscontrato la presenza di clienti con precedenti per estorsione, gioco d’azzardo, atti osceni, violenza sessuale, detenzione di sostanze stupefacenti e lesioni personali. La frequenza con cui questi soggetti si ritrovavano nel locale ha indotto le autorità a ritenere necessario un intervento immediato.

La procedura: chiusura con apposizione dei sigilli

Al termine dell’attività istruttoria, condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è stata disposta la chiusura di entrambi gli esercizi commerciali. I sigilli sono stati apposti per 7 giorni, come previsto dall’articolo 100 del TULPS, che consente al Questore di ordinare la sospensione temporanea di un esercizio pubblico qualora venga accertato che sia diventato un abituale punto di ritrovo per persone pregiudicate. L’obiettivo è garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini e tutelare il diritto della comunità a vivere in un ambiente sicuro.

Effetti della normativa e messaggio alle attività commerciali

La normativa applicata in questa circostanza rappresenta una tutela per tutte le attività economiche che rispettano le regole e svolgono il proprio lavoro in modo corretto. Allo stesso tempo, la sospensione temporanea esercita un effetto deterrente nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi, che vengono così privati di un luogo di aggregazione abituale. Le autorità intendono così lanciare un messaggio chiaro: la presenza di persone con precedenti penali in determinati locali è oggetto di costante attenzione e controllo.

Il ruolo della Polizia di Stato nella prevenzione

La Polizia di Stato, attraverso controlli regolari e mirati, continua a monitorare il territorio per prevenire situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica. L’azione tempestiva e decisa delle forze dell’ordine dimostra l’impegno costante nel contrastare fenomeni di criminalità e nel garantire la tranquillità dei cittadini. In questo contesto, la collaborazione tra le diverse articolazioni della Questura si è rivelata fondamentale per raggiungere risultati concreti.

La risposta della comunità e delle istituzioni

La chiusura dei due locali ha suscitato reazioni positive tra i residenti delle zone interessate, che da tempo segnalavano la presenza di persone sospette e situazioni di disagio. Le istituzioni locali hanno espresso apprezzamento per l’operato della Polizia, sottolineando l’importanza di interventi che contribuiscano a rafforzare il senso di sicurezza e legalità nel tessuto urbano di Catania.

