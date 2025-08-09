Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione temporanea di un centro scommesse nel quartiere San Cristoforo di Catania, dopo che il locale era stato identificato come abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato notificato nei giorni scorsi e prevede la chiusura dell’attività per 7 giorni, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’azione è stata intrapresa per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, come reso noto dalle autorità.

La fonte della notizia e i dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del centro scommesse è maturata a seguito di una serie di controlli mirati, condotti dagli agenti del Commissariato San Cristoforo. Questi accertamenti sono stati finalizzati a verificare il rispetto delle normative in materia di pubblica sicurezza e hanno permesso di riscontrare che il locale era diventato un punto di aggregazione per soggetti con numerosi precedenti penali.

I controlli e le verifiche sui clienti

Nel corso di diversi controlli effettuati in un arco temporale significativo, gli agenti hanno identificato tra i clienti numerose persone con precedenti per associazione mafiosa, omicidio, estorsione, ricettazione, danneggiamento, rissa, oltre che per reati predatori e in materia di stupefacenti. Le verifiche, condotte attraverso la consultazione delle banche dati in uso alle forze dell’ordine, hanno confermato la presenza abituale di individui ritenuti pericolosi per la collettività.

Il provvedimento di sospensione e la sua applicazione

Alla luce di quanto emerso, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania ha completato l’istruttoria necessaria e ha disposto la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale. Il provvedimento, della durata di 7 giorni, è stato notificato direttamente al titolare del centro scommesse dagli agenti del Commissariato San Cristoforo. Contestualmente, sono stati apposti i sigilli all’ingresso del locale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 100 del TULPS, che consente al Questore di ordinare la chiusura momentanea di esercizi pubblici frequentati da persone pregiudicate.

Le motivazioni alla base della chiusura

La sospensione dell’attività è stata motivata dalla necessità di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, nonché di tutelare le legittime aspettative della comunità a vivere in un ambiente sicuro. La presenza costante di soggetti con precedenti per reati di particolare allarme sociale aveva trasformato il centro scommesse in un luogo di aggregazione potenzialmente pericoloso, rendendo necessario l’intervento delle autorità per prevenire ulteriori situazioni di rischio.

Le autorità di pubblica sicurezza hanno sottolineato che la sospensione dell’attività del centro scommesse non è un provvedimento isolato, ma si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alla criminalità. Il Questore di Catania ha ribadito che simili misure saranno adottate ogni volta che si riscontrerà la presenza di soggetti pericolosi in esercizi pubblici, al fine di tutelare la sicurezza della collettività e di scoraggiare comportamenti illeciti.

IPA