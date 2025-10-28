Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati in flagranza due catanesi di 44 e 45 anni per tentato furto in abitazione aggravato: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato in via Sforzesca, dove gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano notato movimenti sospetti. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili, sono stati sorpresi mentre cercavano di forzare la serratura di un appartamento.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in Catania, precisamente in via Sforzesca. Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono stati allertati dal Numero Unico di Emergenza, dopo che alcuni residenti avevano notato due uomini intenti a forzare la serratura del portone d’ingresso di un’abitazione.

L’arrivo degli agenti e il tentativo di giustificazione

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno sorpreso i due uomini accovacciati davanti all’ingresso dell’appartamento segnalato. Alla richiesta di spiegazioni circa la loro presenza, i sospetti hanno fornito risposte confuse e discordanti, sostenendo di essere stati autorizzati dal proprietario per eseguire lavori all’interno dell’abitazione. Per avvalorare la loro versione, hanno mostrato un sacchetto contenente diversi attrezzi, tra cui pinze, cacciaviti e un martello, che uno dei due stava utilizzando per colpire con forza la serratura della porta.

La smentita del proprietario e la ricostruzione dei fatti

Gli agenti, insospettiti dalle spiegazioni poco convincenti, hanno contattato il proprietario dell’appartamento. Quest’ultimo, sia telefonicamente che successivamente in sede di denuncia, ha dichiarato di non conoscere affatto i due uomini e di non aver mai affidato loro alcun incarico per lavori all’interno della propria abitazione.

L’arresto e i precedenti penali

Alla luce degli elementi raccolti e della ricostruzione della dinamica, i poliziotti hanno proceduto all’arresto dei due sospetti per tentato furto in abitazione aggravato. È emerso inoltre che entrambi avevano già precedenti per reati dello stesso tipo. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i due sono stati condotti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.

