Catania, sorpreso a smontare i fari di un’auto: 41enne arrestato per furto aggravato e minacce ai poliziotti

Arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale da parte della Polizia di Stato a Catania. Un uomo di 41 anni è stato sorpreso mentre cercava di smontare i fari di un’auto parcheggiata nei pressi di piazza Galatea. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri, quando gli agenti hanno colto in flagrante il sospettato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati predatori.

La dinamica dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo ha tentato di giustificarsi affermando che stava semplicemente aiutando un amico a sostituire i fari dell’auto. Tuttavia, la sua versione non ha convinto gli agenti, che hanno deciso di approfondire la situazione. Durante il controllo, il 41enne ha iniziato a mostrare segni di nervosismo, arrivando a offendere e minacciare i poliziotti nel tentativo di sfuggire alle verifiche.

La reazione del sospettato

Nonostante i suoi tentativi di eludere il controllo, l’uomo non è riuscito a trovare una via di fuga. Gli agenti hanno contattato la proprietaria dell’auto, che ha confermato di non aver mai richiesto alcuna sostituzione dei fari e di non conoscere il sospettato. La donna ha quindi formalizzato una denuncia, smentendo definitivamente la versione fornita dall’uomo.

Le conseguenze legali

Il ladro è stato arrestato e, su disposizione del PM di turno, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa dell’udienza per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

