Un arresto per tentato furto aggravato a Catania: un giovane di 18 anni è stato fermato in flagranza mentre, insieme a un complice, cercava di sottrarre un motociclo parcheggiato in via Santa Maria la Grande. L’azione è stata interrotta dagli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che hanno sorpreso i due ragazzi durante un servizio di pattugliamento ordinario.

La dinamica dei fatti: il tentato furto e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un controllo di routine nella zona centrale di Catania. Gli agenti, transitando in via Santa Maria la Grande, hanno notato due giovani accovacciati su uno scooter parcheggiato lungo la strada. L’atteggiamento sospetto dei ragazzi ha spinto i poliziotti ad avvicinarsi per un controllo più approfondito.

Quando i poliziotti si sono avvicinati, hanno immediatamente intuito che i due stavano tentando di mettere a segno un furto. I giovani, accortisi della presenza delle forze dell’ordine, hanno cercato di darsi alla fuga. Uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce nelle vie circostanti, mentre l’altro, il 18enne, è stato prontamente bloccato dagli agenti mentre cercava ancora di portare via il motociclo. Sul mezzo erano già stati danneggiati il bloccasterzo e il paravento, segno evidente del tentativo di furto in corso.

Il passato del giovane fermato e la situazione giudiziaria

Dai successivi accertamenti effettuati nelle banche dati delle forze dell’ordine, è emerso che il giovane arrestato si era allontanato da un paio di mesi da una comunità dove era stato collocato su disposizione del Tribunale, nell’ambito di un provvedimento di messa alla prova. Questo dettaglio ha aggiunto ulteriori elementi alla posizione giudiziaria del ragazzo, già sottoposto a misure alternative alla detenzione.

La denuncia della proprietaria e le conseguenze per il giovane

La proprietaria del motociclo, una volta rintracciata dagli agenti, si è recata immediatamente sul posto per formalizzare la querela contro il tentativo di furto subito. Il 18enne è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato subito liberato e ricollocato nella comunità da cui si era allontanato, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.

IPA