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Un arresto e quasi 4 chili di rame recuperato a Catania. Un cittadino marocchino di 35 anni è stato fermato mentre asportava cavi da una struttura sanitaria dismessa, grazie all’intervento tempestivo degli agenti e alla segnalazione di un residente.

Il fatto: arrestato un uomo per furto aggravato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Catania, dove la squadra volanti ha sorpreso un uomo di origine marocchina intento a compiere un furto all’interno di una struttura sanitaria ormai abbandonata. L’uomo, di 35 anni, aveva appena scavalcato la recinzione esterna dell’edificio per raggiungere i locali interni e staccare, con l’aiuto di un coltello, i cavi in rame dalle pareti.

L’intervento della Polizia e la segnalazione del cittadino

Il tempestivo intervento degli agenti è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di un cittadino, che ha segnalato il furto alla Sala Operativa della Questura tramite il Numero Unico d’Emergenza. Gli agenti, già impegnati in un’attività di controllo del territorio nella zona, sono riusciti a sorprendere il ladro mentre era ancora all’interno della struttura.

Il recupero del rame e l’arresto

Dopo aver intimato all’uomo di gettare il coltello, i poliziotti lo hanno bloccato e hanno recuperato quasi 4 chili di cavi in rame, ancora inguainati, che erano stati appena sradicati dalle pareti dell’edificio. Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il responsabile è stato condotto negli uffici della Questura per le procedure di rito.

Precedenti episodi e attività di prevenzione

Non si tratta del primo episodio di furto ai danni della struttura sanitaria abbandonata. Nelle settimane precedenti, la Polizia di Stato ha sventato diversi furti di materiale ferroso, spesso grazie alle segnalazioni dei cittadini. In particolare, negli ultimi dieci giorni, gli agenti hanno arrestato quattro persone, due delle quali sono state sottoposte agli arresti domiciliari.

Le conseguenze per l’arrestato

Il cittadino marocchino di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, la Polizia ha condotto l’uomo nelle camere di sicurezza della Questura, dove ha atteso il giudizio per direttissima.

La decisione del giudice

Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Resta ferma la presunzione d’innocenza per l’uomo, che dovrà rispondere delle accuse fino all’eventuale condanna definitiva.

IPA