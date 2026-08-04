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Un arresto a Catania, dove un giovane tunisino è stato fermato dopo essersi reso responsabile di furto e rapina in un negozio della zona di via Gabriele D’Annunzio. L’intervento è stato reso necessario dopo che il ragazzo, 19 anni, aveva tentato di eludere i controlli del personale di sicurezza, venendo poi bloccato dagli agenti e sottoposto a custodia cautelare in carcere.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in un esercizio commerciale situato nella zona di via Gabriele D’Annunzio a Catania. Il giovane, di origine tunisina, si è confuso tra i clienti del negozio, aggirandosi tra gli espositori come un normale acquirente. Dopo aver selezionato alcuni capi d’abbigliamento, si è diretto verso i camerini, facendo credere al personale che volesse provarli prima di procedere all’acquisto.

Il tentativo di elusione dei controlli

In realtà, il 19enne ha approfittato del tempo trascorso nei camerini per avvolgere con della carta stagnola i dispositivi antitaccheggio applicati ai vestiti. Questa tecnica, nota alle forze dell’ordine, viene spesso utilizzata per impedire che le barriere di controllo poste all’uscita dei negozi rilevino la presenza di merce non pagata. Una volta completata l’operazione, il giovane ha riposto i capi nello zaino e si è diretto verso l’uscita, cercando di non destare sospetti.

L’intervento della vigilanza e la fuga

Il tentativo di furto non è però passato inosservato: uno dei vigilantes ha notato che dallo zaino del giovane sporgevano alcuni abiti. Insospettito, l’addetto alla sicurezza ha invitato il ragazzo a svuotare lo zaino per un controllo. A quel punto, il 19enne ha reagito guadagnando rapidamente l’uscita e dandosi alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

L’arresto e la resistenza agli agenti

La segnalazione dell’accaduto è stata immediatamente trasmessa alla Sala Operativa della Questura di Catania. Sul posto sono intervenuti in pochi istanti gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” e una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli operatori hanno individuato il giovane in fuga e uno di loro è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo. Durante le concitate fasi dell’arresto, il ragazzo ha opposto resistenza e ha strattonato un poliziotto, che ha riportato una contusione al ginocchio. Nonostante ciò, l’agente è riuscito a fermare definitivamente il fuggitivo.

Le accuse e la restituzione della refurtiva

Il giovane tunisino è stato arrestato con le accuse di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutta la merce sottratta è stata recuperata dagli agenti e riconsegnata al titolare del negozio, che ha potuto così rientrare in possesso dei capi d’abbigliamento rubati.

Le conseguenze giudiziarie

Informato dei fatti il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 19enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima. In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

IPA