Fermato un pregiudicato catanese sorpreso mentre cercava di prelevare denaro con un bancomat rubato. L’uomo, di 35 anni, è stato bloccato dagli agenti dopo aver opposto resistenza e aver aggredito i poliziotti. I fatti si sono svolti nella serata di ieri in via Garibaldi, nel centro di Catania, dove l’uomo è stato notato aggirarsi in modo sospetto. L’intervento è stato motivato dalla necessità di prevenire ulteriori reati contro il patrimonio.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno riconosciuto il pregiudicato, già noto per i suoi numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Gli agenti lo hanno seguito mentre si aggirava nei pressi di via Garibaldi, osservando i suoi movimenti sospetti.

L’inseguimento e il tentativo di fuga

Il 35enne è stato visto dirigersi verso Piazza Federico di Svevia, probabilmente nel tentativo di allontanarsi dagli agenti che lo stavano seguendo. Accortosi della loro presenza, l’uomo ha cercato di far perdere le proprie tracce, ma i poliziotti sono riusciti a intercettarlo nuovamente in via Garibaldi. Qui, il sospettato è stato osservato mentre usciva da un portone e si avvicinava a uno sportello bancario, dove ha tentato di effettuare prelievi utilizzando delle carte di pagamento.

L’intervento degli agenti e l’aggressione

Nel momento in cui gli agenti sono intervenuti per fermarlo, il pregiudicato ha reagito con violenza, scagliandosi contro di loro con calci, pugni e spintoni. Durante la colluttazione, un agente ha riportato alcune ferite. In pochi istanti, però, i poliziotti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo, bloccando l’uomo e procedendo al suo arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La presunzione di innocenza dell’indagato resta valida fino a eventuale condanna definitiva.

La perquisizione e il ritrovamento delle carte rubate

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato in possesso del 35enne due carte di pagamento risultate rubate pochi giorni prima a una donna. Le stesse carte erano quelle che l’uomo stava tentando di utilizzare in modo illecito per prelevare denaro allo sportello bancario. Per questo motivo, oltre all’arresto, il pregiudicato è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.

Le conseguenze giudiziarie

Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania ha disposto che il 35enne venisse condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

