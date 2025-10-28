Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Polizia di Stato nel centro storico di Catania. Una donna di 46 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa a rubare denaro nello spogliatoio dei dipendenti di un locale. L’episodio si è verificato mentre il locale era affollato di clienti, e la donna ha approfittato della confusione per agire indisturbata. L’arresto è stato disposto per tentato furto aggravato, come comunicato dalle autorità.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore del centro storico di Catania. La protagonista della vicenda è una donna catanese di 46 anni, pluripregiudicata e con precedenti per reati contro il patrimonio, che ha tentato di sottrarre denaro ai dipendenti di un noto wine bar.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna ha approfittato della presenza di numerosi clienti nel locale per introdursi in un’area riservata esclusivamente ai dipendenti. Qui, mentre il personale era impegnato nelle proprie mansioni, la 46enne si è mossa con discrezione tra borse ed effetti personali, alla ricerca di denaro contante.

Dopo aver rovistato per alcuni minuti, la donna è riuscita ad impossessarsi del portafoglio di un dipendente, contenente 570 euro. Tuttavia, il suo tentativo di fuga è stato interrotto dall’intervento di uno dei lavoratori, che l’ha sorpresa con il portafoglio ancora in mano e si è lanciato all’inseguimento.

L’intervento della Polizia

Nel frattempo, l’allarme è stato prontamente lanciato alla Sala Operativa della Questura di Catania, che ha inviato sul posto una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti, giunti rapidamente, hanno bloccato la donna, trovandola in possesso della somma sottratta dal portafoglio del dipendente.

Durante le verifiche, è emerso che la donna era già conosciuta alle forze dell’ordine per diversi reati contro il patrimonio e per essere assuntrice di sostanze stupefacenti. La 46enne è stata quindi arrestata per tentato furto aggravato, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Ulteriori ammanchi e denaro recuperato

Nel corso degli accertamenti, alcuni dipendenti hanno segnalato agli agenti un ulteriore ammanco di denaro dal fondo cassa. Gli operatori hanno quindi proceduto a una perquisizione più accurata, rinvenendo altri 180 euro nascosti sotto la maglietta della donna, per un totale di 750 euro recuperati.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania è stato immediatamente informato dei fatti e ha disposto per la donna la misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. Successivamente, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, da scontare in una comunità del territorio di Catania.

IPA