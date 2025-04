Catania, tentato furto di scooter in pieno centro: due 17enni presi in auto dopo la fuga rocambolesca

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovanissimi di Catania sono stati arrestati per tentato furto in pieno giorno. Il loro piano di rubare uno scooter nel centro storico è stato sventato grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato.

Il tentativo di furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due ragazzi di 17 anni avevano adocchiato uno scooter parcheggiato in centro storico e, con una mossa fulminea, hanno tentato di rubarlo. Tuttavia, il personale di vigilanza di un negozio in via Sant’Euplio ha notato il loro comportamento sospetto e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

L’intervento della polizia

In pochi istanti, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania sono giunti sul posto. Hanno raccolto gli elementi necessari per individuare i due ladri, che nel frattempo erano fuggiti in auto con altri due ragazzi, un minorenne alla guida e un maggiorenne.

La fuga e l’arresto

Dalla testimonianza del personale di vigilanza, è emerso che i due giovani avevano tagliato la catena dello scooter nel tentativo di rubarlo. Resisi conto di essere stati scoperti, sono risaliti in macchina per cercare di far perdere le proprie tracce nel traffico cittadino. Tuttavia, grazie alla descrizione dei soggetti e alla direzione dell’auto, i poliziotti sono riusciti a intercettarli e a bloccarli in via Grimaldi.

Le conseguenze legali

Dopo aver identificato i quattro ragazzi a bordo, gli agenti hanno perquisito l’auto, trovando nel portabagagli un flex a batteria professionale, utilizzato poco prima per tentare di rubare lo scooter. Il minorenne alla guida è stato sanzionato per guida senza patente e riaffidato ai genitori. I due 17enni sono stati riconosciuti dal vigilante e arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Sentito il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni, i due giovani sono stati condotti nell’Istituto Penale per i Minorenni di via Franchetti, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.

Fonte foto: IPA