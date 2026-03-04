Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei minori sono stati sottoposti a misure cautelari dopo una violenta aggressione avvenuta in una piazza di Catania, dove due coetanei sono stati colpiti con un tirapugni e hanno riportato gravi lesioni. L’episodio, ricostruito dagli investigatori attraverso testimonianze e analisi di video e social network, è stato motivato da futili ragioni.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di sei minori ritenuti responsabili di lesioni personali pluriaggravate. L’episodio si è verificato in una piazza di Catania, dove il gruppo, agendo con la cosiddetta “logica del branco”, ha preso di mira due ragazzi minorenni.

La dinamica dell’aggressione

Le vittime sono state colpite con particolare violenza: una di loro ha riportato una frattura della zona orbitaria e lacerazioni alla retina, con il rischio di danni permanenti alla vista. I referti medici hanno stabilito prognosi di 41 giorni per uno dei ragazzi e di 10 giorni per l’altro. L’uso di un tirapugni durante l’attacco ha aggravato ulteriormente la gravità delle lesioni subite.

L’individuazione dei responsabili

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti grazie alle testimonianze raccolte sul posto, all’analisi delle immagini e dei video disponibili e al monitoraggio dei social network. Questi elementi hanno permesso di identificare i sei membri del gruppo responsabile dell’aggressione.

Le misure cautelari adottate

Per quattro degli indagati è stata disposta la collocazione in comunità, mentre altri due sono stati sottoposti alla permanenza in casa. Tutti dovranno rispondere dell’accusa di lesioni personali pluriaggravate per futili motivi, aggravate dall’uso del tirapugni.

Provvedimenti amministrativi e daspo Willy

Il Questore di Catania ha emesso otto provvedimenti daspo Willy nei confronti dei minori imputabili coinvolti nell’episodio. Inoltre, è stato notificato un ammonimento a un minore di età inferiore ai 14 anni, non imputabile, che aveva utilizzato il tirapugni durante l’aggressione.

