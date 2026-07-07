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Un arresto per rapina impropria a Catania, dove un 25enne straniero è stato individuato e fermato dopo aver minacciato con un coltello una guardia giurata durante un furto in un supermercato. L’uomo avrebbe agito per assicurarsi la fuga dopo aver sottratto alcune bottiglie di alcolici, per un valore di 70 euro, dal punto vendita di piazza Santa Maria di Gesù.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando una guardia giurata, in servizio presso un supermercato di Catania, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza. L’uomo, un 25enne di origine straniera, sarebbe entrato nel negozio e avrebbe prelevato dagli scaffali alcune bottiglie di alcolici, nascondendole in un sacchetto con l’intento di non pagarle.

Il tentativo di fuga e la minaccia con il coltello

Secondo quanto riferito dalla guardia giurata agli agenti della centrale operativa, il sospettato, dopo aver preso la merce, si sarebbe diretto rapidamente verso l’uscita del supermercato. Fermato all’esterno dall’addetto alla sicurezza, il 25enne avrebbe estratto un coltello, puntandolo contro la guardia nel tentativo di garantirsi la fuga. Questo gesto ha trasformato il furto in una vera e propria rapina impropria, aggravando la posizione dell’indagato.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono intervenuti tempestivamente sul posto, grazie anche alle dettagliate descrizioni fornite dalla guardia giurata. Il sospettato è stato rintracciato poco distante dal supermercato, ancora in possesso delle bottiglie di alcolici all’interno del sacchetto. Gli agenti lo hanno fermato e bloccato, recuperando la refurtiva che è stata poi restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.

Le conseguenze per l’indagato

L’uomo è stato arrestato per rapina impropria e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa del giudizio per direttissima.

IPA