Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Forniture alimentari trasportate in condizioni non idonee e senza il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare: è questo il bilancio di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato a Catania, dove un autista è stato sanzionato e 40 chili di patatine fritte sono stati sequestrati e smaltiti. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri lungo viale Ulisse, quando gli agenti hanno notato un camion in evidente stato di usura, utilizzato per il trasporto di alimenti destinati a diversi ristoranti della città. L’intervento si è reso necessario per prevenire rischi alla salute pubblica, causati dal mancato rispetto della catena del freddo.

Il controllo della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti delle motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania è stata attirata da un camion che percorreva viale Ulisse. Il veicolo, adibito al trasporto di alimenti, presentava segni evidenti di usura e ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di fermarlo per un controllo approfondito.

Le verifiche sul veicolo e sul carico

Una volta fermato il mezzo, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del conducente e hanno esteso le verifiche anche al carico trasportato. È emerso che gli alimenti erano custoditi in modo non conforme alle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Il camion, infatti, era sprovvisto di un sistema di refrigerazione, fondamentale per garantire il mantenimento della catena del freddo durante il trasporto di prodotti deperibili.

Il rischio per la salute pubblica

Durante il controllo, l’attenzione dei poliziotti si è focalizzata su dieci sacchi di patatine fritte precongelate, che risultavano già parzialmente scongelate a causa dell’escursione termica subita. Il mancato rispetto delle norme ha comportato un rischio concreto di compromissione della qualità e della sicurezza del prodotto, con possibili conseguenze per la salute dei consumatori finali.

L’intervento degli specialisti dell’Asp

Per accertare lo stato della merce, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale specializzato del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania. Gli esperti hanno verificato le condizioni di deterioramento degli alimenti, confermando che non erano più idonei al consumo umano.

Il sequestro e lo smaltimento delle patatine

Alla luce delle verifiche effettuate, 40 chili di patatine fritte precongelate, ormai parzialmente scongelate e deteriorate, sono stati sottoposti a sequestro e smaltiti secondo le procedure previste dalla legge. Questa misura si è resa necessaria per tutelare la salute pubblica e prevenire la distribuzione di alimenti potenzialmente pericolosi nei ristoranti della città.

La sanzione amministrativa

Al conducente del camion è stata contestata la violazione della normativa vigente in materia di trasporto di alimenti su strada. Per questa infrazione, è stata applicata una sanzione amministrativa dell’importo di 3 mila euro. L’episodio ha evidenziato l’importanza dei controlli sul trasporto di alimenti, un momento cruciale per garantire la sicurezza della filiera alimentare.

La sicurezza alimentare è una priorità per le autorità sanitarie e di pubblica sicurezza. I controlli come quello effettuato a Catania rappresentano un presidio fondamentale per la tutela dei consumatori, che devono poter contare su alimenti sicuri e di qualità.

IPA