È di una donna deferita all’Autorità Giudiziaria il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Catania, che hanno contestato i reati di esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati. L’indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione relativa a trattamenti estetici svolti da personale privo di abilitazione, e ha portato all’individuazione della sospetta, attiva nel capoluogo etneo e molto seguita sui social network.

Le indagini e la scoperta sui social network

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita dopo che le forze dell’ordine hanno ricevuto una segnalazione riguardante l’esecuzione di trattamenti estetici da parte di personale non autorizzato. Gli investigatori hanno quindi monitorato i social network, riuscendo a identificare una 40enne catanese che, attraverso i propri profili seguiti da oltre 10.000 follower, si presentava come “medico estetico”. La donna pubblicizzava i risultati ottenuti con i suoi trattamenti, fornendo anche dettagli sul periodo e sulla zona di attività nel capoluogo.

Servizi di osservazione e identificazione delle clienti

Una volta raccolte le informazioni necessarie, i Carabinieri hanno organizzato specifici servizi di osservazione e controllo. Durante queste attività, sono state identificate alcune clienti che si erano sottoposte a trattamenti a base di botox e filler. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che l’attività veniva svolta all’interno di una civile abitazione, priva delle autorizzazioni sanitarie richieste per legge.

L’intervento dei Carabinieri e il sequestro del materiale

Accertata la natura illecita dell’attività, i Carabinieri del NAS, con il supporto dei militari del Comando Arma territorialmente competente, hanno fatto accesso nei locali. Qui hanno sorpreso la donna mentre si preparava a eseguire un’ulteriore iniezione su una cliente già distesa su un lettino per massaggi, dopo averle applicato una crema anestetizzante.

Materiale sequestrato e dettagli dell’operazione

Nel corso della perquisizione, i militari in servizio a Catania hanno sequestrato diverse attrezzature elettromedicali, dispositivi medici, confezioni di farmaci tipicamente utilizzati per il trattamento degli inestetismi del viso – alcuni dei quali già utilizzati – oltre a un tariffario, un’agenda con le prenotazioni dei clienti e altro materiale impiegato per i trattamenti estetici. Tra gli oggetti sequestrati figura anche una lampada utilizzata per la realizzazione di contenuti destinati ai social network.

La posizione della donna deferita

La 40enne catanese è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati.

IPA