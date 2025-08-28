Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per tentato accesso indebito a dispositivi di comunicazione all’interno del carcere. I fatti si sono verificati nei giorni scorsi a Catania, dove i ragazzi, originari di Paternò e Catania, sono stati fermati durante un controllo notturno. Gli agenti hanno scoperto che stavano cercando di introdurre cellulari in carcere utilizzando un drone, come confermato dalle autorità. L’operazione è stata condotta per prevenire l’introduzione di oggetti proibiti all’interno dell’istituto penitenziario.

Il controllo notturno e la scoperta del drone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato durante un servizio di pattugliamento notturno da parte dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. Gli agenti hanno notato tre giovani a bordo di un’automobile che si aggirava con fare sospetto nelle vie del centro cittadino. L’atteggiamento nervoso dei ragazzi alla vista della pattuglia ha spinto i poliziotti a procedere con un controllo più approfondito.

L’identificazione e la perquisizione

Durante l’identificazione, è emerso che i tre ragazzi non erano residenti nella zona. Alla richiesta di spiegazioni, uno di loro ha dichiarato che si erano fermati semplicemente per fumare una sigaretta. Tuttavia, questa giustificazione non ha convinto gli agenti, che hanno deciso di effettuare una perquisizione accurata dell’automobile.

Il ritrovamento del drone e dei cellulari

La perquisizione ha portato alla scoperta di un drone artigianale, posizionato sul sedile posteriore del veicolo. Il drone era collegato tramite una lenza da pesca a un involucro di cellophane, all’interno del quale sono stati trovati uno smartphone e due mini cellulari. Proseguendo con il controllo, gli agenti hanno rinvenuto, nascosto dentro una scarpa, un altro involucro contenente due smartphone aggiuntivi. Inoltre, all’interno di una borsa a tracolla sono stati trovati accessori utili per il funzionamento del drone e un rocchetto di lenza da pesca.

Le indagini e la destinazione dei dispositivi

Gli accertamenti svolti negli uffici della Polizia hanno permesso di chiarire che i cellulari erano destinati a essere introdotti all’interno del carcere di Catania. Il drone era stato modificato artigianalmente per consentire il trasporto aereo dei dispositivi, eludendo così i controlli tradizionali all’ingresso dell’istituto penitenziario.

Il sequestro del materiale e le conseguenze legali

Tutto il materiale rinvenuto, compresi i cellulari personali dei tre giovani, è stato posto sotto sequestro. Le autorità hanno immediatamente informato i Pubblici Ministeri di turno presso il Tribunale di Catania e il Tribunale per i Minorenni. I ragazzi sono stati denunciati per tentato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, in concorso tra loro. Si ricorda che, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

La posizione dei minori e gli sviluppi successivi

Tra i tre denunciati figura anche un minorenne di 17 anni, originario di Catania. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato affidato a un familiare, come disposto dalle autorità competenti. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per chiarire se i ragazzi abbiano agito per conto di terzi o su commissione di detenuti.

L’episodio di Catania conferma la necessità di rafforzare i controlli e di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi connessi a tali comportamenti. La collaborazione tra forze dell’ordine, magistratura e istituzioni penitenziarie è fondamentale per garantire la sicurezza degli istituti e prevenire episodi simili in futuro.

