È stato denunciato per furto aggravato un turista di 36 anni, originario di Ancona e residente in Germania, che ha sottratto una costosa aspirapolvere e 4 bottiglie di champagne da un hotel di lusso sul lungomare di Catania. L’uomo è stato identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato dopo un’indagine avviata a seguito della denuncia dei titolari della struttura ricettiva.

Le indagini della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando i proprietari di un noto hotel di lusso situato sul lungomare di Catania si sono rivolti al Commissariato “Borgo Ognina” per denunciare un furto avvenuto all’interno della loro struttura. I titolari hanno riferito agli agenti di aver subito la sottrazione di una aspirapolvere professionale, dal valore di migliaia di euro, utilizzata quotidianamente dal personale addetto alle pulizie delle camere, oltre a 4 bottiglie di champagne francese di pregio.

La dinamica del furto: dalle telecamere all’identificazione

Gli investigatori hanno immediatamente acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interna dell’hotel. Analizzando i filmati, i poliziotti sono riusciti a ricostruire l’intera sequenza degli eventi e a individuare il responsabile del furto. Si trattava di un cliente della struttura, un uomo di 36 anni proveniente da Ancona ma residente in Germania, che aveva soggiornato per alcuni giorni nella città etnea.

Il colpo: aspirapolvere e champagne nascosti in auto

L’uomo, dopo aver trascorso le sue vacanze nell’hotel, aveva regolarmente effettuato il check-out e saldato il conto della camera. Tuttavia, prima di lasciare la struttura, si era introdotto in un magazzino riservato al personale e, dopo pochi minuti, era stato ripreso mentre usciva con in mano la costosa aspirapolvere. L’elettrodomestico era stato poi nascosto nel bagagliaio della sua automobile, parcheggiata nel garage dell’albergo.

Non pago, il 36enne aveva approfittato di un momento di distrazione dei camerieri per accedere alla cantina del ristorante dell’hotel. Qui aveva prelevato 4 bottiglie di champagne francese, ciascuna dal valore complessivo di circa 2000 euro, occultandole all’interno di un lenzuolo per poi caricarle nella vettura insieme all’aspirapolvere.

La fuga e la denuncia

Una volta assicuratosi la refurtiva, il turista si era allontanato dall’hotel facendo perdere le proprie tracce. Tuttavia, grazie alle indagini condotte dagli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”, l’uomo è stato identificato e rintracciato in breve tempo. La Polizia di Stato ha quindi proceduto a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, sottolineando che per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il valore della refurtiva e le conseguenze

Il bottino sottratto dal turista ammonta a diverse migliaia di euro: la sola aspirapolvere professionale aveva un valore di mercato molto elevato, mentre le 4 bottiglie di champagne francese erano stimate in circa 2000 euro. Il danno economico subito dall’hotel di lusso ha spinto i titolari a rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine, permettendo così una rapida risoluzione del caso.

