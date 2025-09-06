Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 43enne è stato denunciato per ricettazione dopo essersi recato in commissariato a bordo di uno scooter rubato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato a Catania mentre si presentava per adempiere all’obbligo di firma imposto dalla sorveglianza speciale. Il veicolo, risultato provento di furto, è stato restituito al legittimo proprietario. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il Commissariato di Librino, come comunicato dalla Polizia di Stato.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Librino, quartiere periferico di Catania. Il protagonista, un uomo di 43 anni originario della città etnea, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che prevedeva per lui l’obbligo di firma quotidiano.

L’arrivo in commissariato e i primi sospetti

L’uomo si è presentato agli uffici della Polizia per adempiere all’obbligo di firma, arrivando a bordo di uno scooter. Il mezzo, lasciato acceso all’esterno del commissariato, ha subito attirato l’attenzione degli agenti in servizio. I poliziotti hanno notato che il blocco di accensione del motociclo era privo della chiave, particolare che ha fatto scattare i primi sospetti sulla provenienza del veicolo.

Gli accertamenti e la scoperta dello scooter rubato

Gli agenti hanno immediatamente effettuato un controllo sullo scooter, riscontrando che il mezzo era stato rubato pochi giorni prima a Misterbianco, comune dell’hinterland catanese. Gli accertamenti hanno permesso di confermare che il motociclo era oggetto di ricerca da parte delle forze dell’ordine, in quanto segnalato come provento di furto.

La restituzione del veicolo e la gratitudine del proprietario

Una volta completate le verifiche, la Polizia ha provveduto a restituire lo scooter al legittimo proprietario, che ha espresso la propria riconoscenza agli agenti per l’efficacia e la tempestività dell’intervento. Il gesto ha sottolineato ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta ai reati contro il patrimonio.

La denuncia e le conseguenze per il 43enne

Al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato denunciato per ricettazione. L’uomo, la cui presunzione di innocenza resta valida fino a eventuale condanna definitiva, è stato inoltre segnalato all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tale misura, prevista dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contemplata nel cosiddetto “Codice antimafia”, impone specifici obblighi ai soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

