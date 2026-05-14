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Fermati e sanzionati diversi venditori ambulanti e un chiosco-bar nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio a Catania, coordinata dalla Polizia di Stato insieme alla Polizia Locale e al Corpo Forestale. L’intervento, finalizzato a contrastare l’abusivismo commerciale, ha portato a numerose sanzioni, sequestri di prodotti ittici e ortofrutticoli, oltre a multe per occupazione abusiva di suolo pubblico e allaccio abusivo alla rete elettrica.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta lungo viale Mario Rapisardi e in altre zone strategiche della città. Il servizio di controllo ha visto impegnati i poliziotti della squadra volanti e moto-volanti della Questura di Catania, il Reparto Prevenzione Crimine “Siciliana Orientale”, agenti dei settori “annona” e “viabilità” della Polizia Locale e il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana. L’obiettivo principale era quello di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, una problematica particolarmente sentita nel territorio cittadino.

Sanzioni ai venditori ambulanti di prodotti ittici

Durante i controlli in piazza Due Giugno, le forze dell’ordine hanno individuato due venditori ambulanti di prodotti ittici che avevano trasformato la loro attività da itinerante a posto fisso, occupando parte del suolo pubblico senza autorizzazione. Per questa violazione, i due ambulanti sono stati sanzionati per un totale di 1.000 euro. Inoltre, il Corpo Forestale ha riscontrato la mancanza di tracciabilità di 35 chili di pesce di vario genere, che è stato immediatamente sequestrato. Per questa ulteriore irregolarità, è stata applicata una sanzione complessiva di 3.000 euro. Tra i prodotti sequestrati figuravano anche 10 chili di telline, che sono state rigettate in mare per motivi di sicurezza alimentare.

Controlli agli ambulanti di frutta e verdura

L’operazione si è estesa anche ai venditori ambulanti di frutta e verdura presenti lungo viale Mario Rapisardi. In questa zona, tre venditori sono stati sanzionati dalla Polizia Locale per occupazione abusiva del suolo pubblico. A uno di loro è stata contestata una sanzione di 1.500 euro per l’assenza di tracciabilità di 125 grammi di arance, che sono state sequestrate poiché non è stato possibile determinarne la provenienza.

Chiosco-bar sanzionato per allaccio abusivo e occupazione di suolo pubblico

Le verifiche si sono poi spostate nella zona del lungomare, dove è stato controllato un chiosco-bar nei pressi di Piazza Europa. Gli agenti hanno riscontrato sia l’occupazione abusiva del suolo pubblico che la trasformazione dell’attività da itinerante a posto fisso. Il titolare è stato obbligato a rimuovere la struttura e a ripristinare lo stato dei luoghi. Durante il controllo, sono emerse anomalie anche nella fornitura di energia elettrica. L’intervento dei tecnici della società elettrica ha permesso di accertare un allaccio abusivo dell’esercizio commerciale alla rete elettrica comunale. Per questi motivi, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Infrazioni al Codice della Strada e controlli su persone e veicoli

L’attività di controllo ha permesso di riscontrare anche numerose infrazioni alle norme del Codice della Strada. In particolare, sono stati sanzionati 17 conducenti, principalmente per guida senza casco protettivo, senza patente, senza assicurazione obbligatoria e per mancata revisione del veicolo. Un conducente è stato fermato dopo aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso. Complessivamente, sono state identificate 90 persone e controllati 42 veicoli nell’ambito dell’operazione.

Bilancio dell’operazione

L’operazione di controllo del territorio, sviluppata congiuntamente da Polizia di Stato, Polizia Locale e Corpo Forestale, ha permesso di contrastare efficacemente il fenomeno dell’abusivismo commerciale e di accertare numerose violazioni amministrative e penali. Le sanzioni comminate e i sequestri effettuati rappresentano un segnale importante per la tutela della legalità e della sicurezza urbana a Catania.

IPA