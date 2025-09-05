Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di un’arma sono il bilancio di un grave episodio avvenuto nei pressi della Stazione Centrale di Catania, dove un uomo di 31 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato per tentata rapina ai danni di un viaggiatore appena arrivato in città da Siracusa. L’aggressione è stata segnalata nella mattinata di ieri, quando la vittima, anch’essa straniera, è stata colpita e ferita dopo aver rifiutato di consegnare del denaro richiesto con insistenza. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, supportate da una pattuglia dell’Esercito, ha permesso di bloccare l’aggressore e di evitare conseguenze più gravi.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei pressi della Stazione Centrale di Catania, poco dopo l’arrivo di un treno proveniente da Siracusa. La vittima, un viaggiatore straniero, stava attendendo la coincidenza per proseguire il proprio viaggio quando è stata avvicinata da un uomo di 31 anni, anch’egli straniero e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. L’aggressore ha iniziato a chiedere con insistenza dei soldi, ma al rifiuto del viaggiatore ha reagito con violenza.

L’aggressione e il tentativo di fuga

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 31enne ha colpito la vittima alla testa utilizzando una bottiglia che aveva tra le mani. Non soddisfatto, l’ha afferrata al collo e ha estratto un coltellino dalla tasca dei pantaloni, ferendo il viaggiatore al braccio. L’azione violenta si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato il numero unico d’emergenza, consentendo alla Sala Operativa della Polizia di Stato di inviare una pattuglia sul posto in pochi istanti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Nel frattempo, una pattuglia dell’Esercito, in transito nella zona, ha notato la scena e si è fermata per prestare soccorso, bloccando sia l’aggressore che la vittima. Poco dopo, una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” è giunta sul luogo dell’aggressione, raccogliendo le testimonianze dei presenti e tutti gli elementi utili per ricostruire l’accaduto.

Il sequestro dell’arma e l’arresto

Alla vista degli agenti, l’aggressore ha tentato di disfarsi del coltellino lanciandolo sotto un’auto parcheggiata, ma il gesto non è passato inosservato ai poliziotti, che hanno recuperato l’arma e l’hanno posta sotto sequestro. Il 31enne è stato quindi arrestato con l’accusa di tentata rapina, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Le indagini e il trasferimento in carcere

Una volta condotto in Commissariato, l’uomo è stato identificato e sottoposto a tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania è stato immediatamente informato dei fatti e ha disposto il trasferimento dell’arrestato in carcere, in attesa delle ulteriori determinazioni dell’autorità giudiziaria.

IPA