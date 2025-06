Catania, volano sedie e tavoli fuori da un ristorante di via Garibaldi durante una rissa: cosa è successo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 15 giorni la sospensione temporanea dell’attività di un ristorante di via Garibaldi a Catania, decisa per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Catania, in base all’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dopo che una violenta rissa si è verificata fuori dal locale.

La decisione delle autorità

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di sospensione è stato notificato al gestore del ristorante dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale”. La decisione è stata presa per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo che una rissa ha messo a rischio l’incolumità dei clienti e dei passanti.

La dinamica dell’incidente

Alcune settimane fa, una violenta rissa è scoppiata fuori dal ristorante per futili motivi. Durante l’alterco, sedie, sgabelli e tavoli sono stati utilizzati come armi improprie, mettendo in pericolo sia i clienti all’interno e all’esterno del locale, sia le altre persone che si trovavano a passare in quel momento.

Le indagini della Polizia

Nei giorni successivi all’incidente, gli agenti della Squadra Mobile hanno analizzato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, riuscendo a ricostruire l’intera vicenda. Grazie a queste prove, è stata possibile una ricostruzione dettagliata degli eventi che hanno portato alla rissa.

La sospensione dell’attività

Completata l’attività istruttoria dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura del locale per 15 giorni. Questa misura è stata adottata per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini, in conformità con l’art. 100 del TULPS, che consente al Questore di chiudere temporaneamente un esercizio pubblico per assicurare una comunità sicura.

