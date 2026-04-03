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È di 46 soggetti indagati per associazione mafiosa ed estorsione aggravata il bilancio dell’ultima operazione condotta dalla Guardia di Finanza tra Catanzaro e Vibo Valentia. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato nei confronti degli indagati, accusati anche di accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Le indagini e la collaborazione tra le forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è stata portata avanti dai militari del Comando Provinciale di Catanzaro e Vibo Valentia, con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione Criminalità Organizzata. L’operazione rappresenta il proseguimento di precedenti indagini che, nell’aprile 2025, avevano già portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di 10 soggetti ritenuti vicini o appartenenti a una ‘ndrina attiva a Tropea e nei territori limitrofi.

Le accuse e i reati contestati

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata e accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Le indagini hanno permesso di accertare che alcuni membri di spicco del sodalizio, pur essendo detenuti, riuscivano a mantenere i contatti con l’esterno grazie all’uso illecito di telefoni cellulari.

Il ruolo delle comunicazioni illecite tra detenuti

Nel corso delle investigazioni sono stati monitorati numerosi colloqui telefonici, effettuati tramite cellulari e Sim Card, da parte di detenuti nelle sezioni di alta sicurezza delle carceri di Siracusa, Vibo Valentia, Secondigliano, Terni, Avellino. Questi contatti servivano a mantenere i legami tra mafiosi liberi e detenuti, agevolando così le attività delle cosche di appartenenza e i rapporti con i familiari. In alcuni casi sono emersi episodi delittuosi ai danni di altri detenuti.

Le località coinvolte nelle indagini

Le attività investigative hanno riguardato indagati domiciliati in diverse città, tra cui Guardavalle, Vibo Valentia, Torino, Moncalieri, Milano, Bologna, Terni, Alife, Vairano Patenora, Caianello, Pietrovairano, Trapani, e Siracusa. Questa ampia distribuzione territoriale testimonia la ramificazione delle attività criminali e la complessità delle indagini svolte.

Ripristino dei provvedimenti restrittivi

A seguito dell’accoglimento del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro alla Corte di Cassazione, sono stati ripristinati 4 provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di altrettanti indagati. In precedenza, il Tribunale del Riesame aveva disposto l’annullamento di tali misure cautelari, eseguite nell’aprile 2025, accogliendo le richieste delle difese.

Richiesta di rinvio a giudizio

Al termine delle indagini preliminari, la richiesta di rinvio a giudizio è stata notificata a tutti i soggetti coinvolti. Questo passaggio segna una nuova fase del procedimento penale, che ora proseguirà nelle aule di giustizia.

IPA