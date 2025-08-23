Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una sanzione e nuovi appelli alla responsabilità dalla Polizia di Stato a Catanzaro. Nella notte tra mercoledì e giovedì, una nota discoteca del quartiere marinaro di Catanzaro è stata sottoposta a verifica: accertata la somministrazione di alcolici a minori, sono scattate le sanzioni previste dalla legge.

Controlli mirati per una movida più sicura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante tutto il mese di agosto sono stati organizzati servizi specifici di polizia amministrativa nei confronti dei pubblici esercizi, con particolare attenzione ai locali di pubblico spettacolo situati tra Catanzaro e Soverato. L’obiettivo dichiarato è stato quello di prevenire situazioni di pericolo, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, spesso esposti a rischi legati all’eccessivo consumo di superalcolici.

Il fenomeno del binge drinking tra i giovani

La Polizia ha sottolineato come il cosiddetto binge drinking – ovvero il consumo smodato e concentrato di bevande alcoliche in un breve arco di tempo – sia ormai una realtà diffusa anche tra i giovanissimi che frequentano i locali notturni. Questo comportamento, oltre a mettere a rischio la salute dei ragazzi, può avere gravi ripercussioni sull’ordine pubblico e sulla sicurezza di tutti i frequentatori della movida.

La notte dei controlli: sanzione per somministrazione di alcol a minori

Nel corso di uno dei controlli più recenti, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, la Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione di P.A.S. ha effettuato un’ispezione in una nota discoteca del quartiere marinaro di Catanzaro. Il locale, punto di riferimento per la movida non solo cittadina ma anche per molti giovani provenienti da altre province calabresi, è stato trovato in violazione della normativa: è stata infatti accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni, e in alcuni casi anche a ragazzi con età inferiore ai 16 anni.

Sanzioni e conseguenze per i gestori

Per gli illeciti riscontrati, al titolare del locale è stata contestata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 14 Ter della Legge 30 marzo 2001 n. 125. Inoltre, è stata rilevata la violazione dell’articolo 689 del Codice Penale, che vieta la somministrazione di alcolici a minori di 18 anni e, in particolare, a chi non ha ancora compiuto 16 anni. La normativa prevede sanzioni severe per chi trasgredisce, fino alla sospensione e alla revoca della licenza nei casi di reiterazione delle irregolarità.

Appello della Questura: rispetto delle regole per la tutela dei giovani

La Questura ha colto l’occasione per rinnovare l’invito ai gestori delle attività di pubblico spettacolo al rispetto rigoroso delle normative vigenti. Il reiterarsi di comportamenti illeciti, come la somministrazione di alcolici ai minori, può comportare conseguenze gravi per le attività, fino alla sospensione o alla revoca definitiva della licenza.

Un’estate di controlli tra Catanzaro e Soverato

Durante il mese di agosto, i controlli hanno interessato numerosi esercizi pubblici tra Catanzaro e Soverato, con l’obiettivo di garantire una movida sicura e responsabile. In almeno un caso, le irregolarità riscontrate hanno portato alla chiusura temporanea del locale. Le operazioni sono state pianificate dal Questore di Catanzaro, che ha disposto servizi mirati per prevenire episodi di intossicazione e altri rischi legati all’abuso di alcol tra i giovani.

