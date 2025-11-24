Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e tre avvisi di garanzia nel quartiere Pistoia di Catanzaro. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica e ha portato all’esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Catanzaro ha portato a termine una complessa attività investigativa, culminata nell’arresto di un individuo ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di droga. L’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, si è concentrata su una delle principali piazze di spaccio della città, situata nel quartiere “Pistoia”.

Il contesto: il quartiere Pistoia

Il quartiere “Pistoia” è noto per essere particolarmente esposto a fenomeni di degrado urbano e criminalità diffusa. Proprio in questa zona, gli investigatori hanno documentato un sistematico traffico di sostanze stupefacenti, che ha reso necessario un intervento deciso delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno.

Gli sviluppi dell’inchiesta

Nel corso della stessa operazione, la Polizia di Stato ha notificato tre avvisi di garanzia, emessi dall’Autorità Giudiziaria competente, ad altrettanti soggetti ritenuti coinvolti nelle stesse condotte illecite. I tre destinatari degli avvisi risultano attualmente detenuti per altre cause, segno di una situazione di criminalità radicata nel territorio.

La fase delle indagini preliminari

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, durante la quale saranno approfonditi i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti. L’attività investigativa ha permesso di raccogliere elementi significativi per ricostruire la rete di spaccio attiva nel quartiere “Pistoia” e di intervenire tempestivamente per arginare il fenomeno.

Il ruolo della Procura e del Tribunale

L’operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Squadra Mobile di Catanzaro e la Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini e richiesto l’emissione dell’ordine di custodia cautelare. Il GIP presso il Tribunale di Catanzaro ha poi disposto la misura restrittiva nei confronti del principale indagato.

