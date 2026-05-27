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Due discoteche sono state poste sotto sequestro preventivo a Catanzaro per aver organizzato eventi di pubblico spettacolo senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Il provvedimento, emesso dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito dalla Polizia di Stato. Le attività, entrambe situate nella località Giovino, sono state sequestrate per tutelare l’incolumità pubblica, dopo che il titolare aveva continuato a operare nonostante un’ordinanza comunale di cessazione.

Sequestro disposto dal Tribunale: i dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 24 maggio 2026 il personale della Squadra di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catanzaro ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Catanzaro il 21 maggio 2026. Il provvedimento riguarda due esercizi commerciali adibiti a discoteca, entrambi ubicati nella località Giovino del Comune di Catanzaro. L’azione è stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e si inserisce nell’ambito di un’indagine più ampia sulle attività di pubblico spettacolo svolte senza autorizzazione.

Le indagini e le irregolarità riscontrate

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra di Polizia Amministrativa e Sociale, ha permesso di accertare che il titolare delle due discoteche avrebbe organizzato e gestito, in modo reiterato, eventi di pubblico spettacolo senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative. Secondo quanto emerso nella fase delle indagini preliminari, la condotta illecita sarebbe stata portata avanti nonostante un’ordinanza comunale che imponeva la cessazione immediata di tali attività.

Il titolare avrebbe continuato a organizzare numerosi altri eventi, sempre in assenza delle autorizzazioni richieste. Tale comportamento ha messo a rischio l’interesse pubblico, in particolare la tutela dell’incolumità collettiva, motivo per cui la Polizia di Stato ha segnalato la situazione alla Procura della Repubblica.

Il provvedimento di sequestro e la fase delle indagini

Alla luce degli elementi raccolti durante i controlli amministrativi, l’Autorità Giudiziaria ha valutato la gravità delle violazioni e ha disposto il sequestro preventivo delle due attività commerciali.

IPA