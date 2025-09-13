Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino egiziano, considerato pericoloso per la sicurezza pubblica, è stato trattenuto presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Brindisi su disposizione del Questore della Provincia di Catanzaro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, è stato sottoposto a questa misura dopo essere stato individuato attraverso un’attenta attività di monitoraggio della popolazione carceraria. L’operazione, condotta dagli agenti della III sezione dell’Ufficio Immigrazione, si inserisce nel più ampio contesto delle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio provinciale.

Le indagini e il monitoraggio della popolazione carceraria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo era già stato oggetto di attenzione da parte delle autorità per la sua posizione irregolare e per i numerosi precedenti. Il cittadino egiziano, richiedente protezione internazionale, è stato individuato grazie a un’attività di controllo costante svolta dalla III sezione dell’Ufficio Immigrazione, che monitora la popolazione carceraria per individuare soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico.

I precedenti penali e le condanne definitive

Gli accertamenti condotti dagli investigatori hanno permesso di appurare che a carico dell’uomo erano state emesse alcune sentenze di condanna, già passate in giudicato. In particolare, il cittadino straniero era stato riconosciuto colpevole di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, oltre che di ricettazione. Questi reati, considerati particolarmente gravi, hanno contribuito a delineare un quadro di pericolosità sociale che ha portato le autorità a disporre il trattenimento presso il Centro di Permanenza e Rimpatri.

Il reingresso illegale e il precedente rimpatrio

A complicare ulteriormente la posizione del cittadino egiziano vi è stato il reingresso illegale in Italia dopo un precedente rimpatrio nel Paese d’origine. Nonostante fosse già stato allontanato dal territorio nazionale, l’uomo aveva fatto ritorno in Italia in violazione delle normative vigenti, aggravando così la sua situazione giudiziaria e amministrativa.

La scarcerazione e il trasferimento al CPR di Brindisi

Dopo aver scontato una pena definitiva per ricettazione, il cittadino straniero è stato prelevato dagli agenti della Questura di Catanzaro al momento della scarcerazione. Successivamente, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Brindisi, dove verrà esaminata la sua richiesta di protezione internazionale secondo le procedure accelerate previste dalla normativa vigente.

Le procedure accelerate per la richiesta di protezione internazionale

La richiesta di protezione internazionale avanzata dall’uomo sarà valutata secondo le procedure accelerate previste dall’articolo 28 bis del decreto legislativo n. 25/2008. Questo iter, riservato ai casi in cui sussistano motivi di sicurezza pubblica o precedenti penali rilevanti, consente alle autorità di esaminare rapidamente le domande di asilo e di adottare le misure più opportune per garantire la tutela dell’ordine pubblico.

IPA