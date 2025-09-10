Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Operazione della Digos e dalla Squadra Mobile di Catanzaro, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di altrettanti membri del movimento di estrema destra Forza Nuova. I tre sono accusati di propaganda e incitamento all’odio e alla violenza per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’episodio contestato risale a marzo scorso, quando, nel cuore della movida giovanile cittadina, si è verificata una violenta aggressione ai danni di un cittadino straniero.

Le indagini e l’operazione delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un’attenta attività investigativa che ha permesso di ricostruire i dettagli di quanto avvenuto. Gli agenti della Digos e della Squadra Mobile hanno lavorato in sinergia per identificare i responsabili e raccogliere gli elementi necessari a supportare le accuse. L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata eseguita nei confronti di tre persone, tutte appartenenti al movimento Forza Nuova, già note alle forze dell’ordine per la loro militanza in ambienti di estrema destra.

L’episodio di violenza nella movida catanzarese

I fatti contestati risalgono a una sera di marzo, quando, in una delle zone più frequentate dai giovani di Catanzaro, i tre indagati stavano affiggendo uno striscione con la scritta “Maranza a Catanzaro su caci ‘nta panza”. In quel momento, un cittadino straniero si è trovato a passare casualmente nei pressi del gruppo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i tre hanno dato vita a una violenta aggressione nei confronti dell’uomo, colpendolo ripetutamente con calci e pugni e rivolgendogli insulti a sfondo razziale, tra cui il termine “Maranza”.

La fuga e la caccia all’uomo

La vittima, sorpresa e spaventata dalla brutalità dell’attacco, ha tentato di fuggire per le vie del centro cittadino. Tuttavia, i tre aggressori non si sono fermati: saliti a bordo di un’autovettura, hanno inseguito l’uomo, simulando una vera e propria caccia all’uomo. Durante l’inseguimento, lo hanno minacciato con una mazza in metallo, aumentando ulteriormente la gravità dell’episodio. La scena si è svolta sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti, che hanno assistito impotenti alla violenza e alle minacce rivolte al cittadino straniero.

Le indagini e il ritrovamento dell’arma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini hanno consentito di ricostruire con precisione le fasi salienti dell’aggressione e di risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, riuscendo così a individuare i tre membri di Forza Nuova coinvolti nell’episodio. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, gli agenti hanno rinvenuto la mazza in metallo utilizzata durante l’inseguimento, elemento che ha contribuito a consolidare il quadro accusatorio nei confronti degli indagati.

Le accuse: propaganda e incitamento all’odio

Le accuse formulate nei confronti dei tre arrestati sono particolarmente gravi. Oltre alla violenza fisica perpetrata ai danni della vittima, gli indagati dovranno rispondere di propaganda e incitamento all’odio e alla violenza per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Secondo gli inquirenti, l’episodio non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente tensione e intolleranza che, negli ultimi tempi, ha visto un aumento di episodi simili in diverse città italiane.

Il ruolo di Forza Nuova

Il coinvolgimento di membri di Forza Nuova in episodi di aggressione e incitamento all’odio non è una novità per le forze dell’ordine. Il movimento di estrema destra è da tempo sotto osservazione per le sue posizioni radicali e per le iniziative che, spesso, sfociano in comportamenti violenti e discriminatori. L’episodio avvenuto a Catanzaro ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali, che hanno espresso solidarietà alla vittima e condannato con fermezza ogni forma di violenza e discriminazione.

