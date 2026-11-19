Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato fermato a Salerno perché gravemente indiziato di furto con strappo aggravato ai danni di un ragazzo di 14 anni. Il provvedimento è scattato nella tarda serata del 14 novembre, dopo che il giovane ha denunciato di essere stato derubato della catenina d’oro dal valore di 1.000 euro.

Salerno: la ricostruzione del furto al ragazzo di 14 anni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 14enne si trovava in piazza Vittorio Veneto quando è stato avvicinato da tre giovani. Uno di loro gli ha strappato dal collo una catenina d’oro con un crocifisso, del valore di circa 1.000 euro, poi si è allontanato insieme agli altri.

Il fermo

La vittima ha avvisato tempestivamente il 112 e ha fornito una descrizione dei presunti responsabili. Gli agenti delle Volanti hanno così rintracciato poco dopo, in piazza della Concordia, una persona che corrispondeva alle caratteristiche indicate. Il ragazzo l’ha successivamente riconosciuta.

La misura cautelare

Dopo gli accertamenti, e considerato il pericolo di fuga, l’uomo è stato sottoposto a fermo e portato nella Casa Circondariale di Salerno, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.