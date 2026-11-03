Cateno De Luca attacca Roberto Vannacci, "un disertore più che un generale, non mi occupo di c******"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Prosegue il botta e risposta tra Cateno De Luca e Roberto Vannacci. Il leader di Sud chiama Nord attacca il generale in diretta televisiva, dopo le precedenti critiche al movimento Futuro Nazionale. Da parte sua, Vannacci finge di non ascoltare e, sui social, si mostra indaffarato alla stesura del suo prossimo libro che si appresta a essere pubblicato.

Cateno De Luca contro il generale

Ospite di L’aria che tira, trasmissione di approfondimento condotta da David Parenzo su La7, a Cateno De Luca è stato chiesto un parere su Roberto Vannacci. “Non mi occupo di ‘ca**ari’. – ha esordito il sindaco di Taormina – Il generale che si paragona a grandi figure storiche dovrebbe qualificarsi come disertore”.

De Luca non vede di buon occhio il percorso politico del militare che “si è fatto eleggere nella Lega, ha rubato voti alla Lega e poi ha disertato mettendosi in proprio, troppo facile e troppo comodo”.

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Non pago, il leader di Sud chiama Nord ha aggiunto: “Uno che non ha mai amministrato nemmeno un condominio come può paragonarsi a grandi nomi e continuare a dire ca**ate e a cavalcare il malcontento?”.

Lo scontro prosegue

Non è la prima volta che Cateno De Luca esprime un’opinione negativa su Roberto Vannacci e le sue politiche. Commentando un flash mob organizzato da Futuro Nazionale a Roma, De Luca aveva etichettato il movimento come “partito dei ca**ari” e Vannacci come “generale dei miei stivali”.

Il generale aveva glissato affermando ai microfoni di AdnKronos: “Io conosco le catene e le catenarie, altri Cateni non ne conosco”, per poi chiosare in latino “de minimis non curat praetor”. Ovvero ‘il pretore non si occupa di cose di poca importanza’.

Intanto Roberto Vannacci scrive il suo libro

Mentre Cateno De Luca prosegue la propria campagna contro Futuro Nazionale, cui contrappone “il partito del pragmatismo, di chi amministra quotidianamente e deve trovare ogni giorno soluzioni”, l’ex generale si dedica a passatempi letterari. L’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram mostra Vannacci davanti a un computer, “sto finendo di scrivere il libro” dice all’assistente.

Per poi annunciare che, così come il suo primo titolo Il mondo al contrario, sarà autopubblicato. “Titolo e contenuti restano per ora una sopresa” scrive, aggiungendo ironicamente di sperare nelle recensioni dei noti – e notoriamente a lui avversi – critici Matteo Pucciarelli e Aldo Cazzullo.