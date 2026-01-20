Cateno De Luca travolto dall'onda per il maltempo in Sicilia, il video del sindaco di Taormina e l'avviso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

I sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva sono stati travolti da un’onda durante una diretta Facebook, pensata per mostrare i rischi del maltempo causato dal ciclone Harry sulla costa ionica in Sicilia. Il video, condiviso sui social da Cateno De Luca, invita la popolazione alla prudenza. Il Codacons ha criticato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di messaggi responsabili in emergenza.

Il video di Cateno De Luca

L’episodio andato in scena sui social ha prodotto parecchio clamore. I sindaci delle città messinesi di Taormina, Cateno De Luca, e Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, sono stati loro malgrado testimoni dell’impatto del maltempo in Sicilia.

I due primi cittadini si trovavano sulla costa ionica per documentare i rischi legati alle violente mareggiate in corso, quando entrambi sono stati travolti da un’onda anomala proprio mentre erano in diretta su Facebook.

ANSA

Dopo l’impatto i video sono stati condivisi sui profili social dei sindaci con un messaggio di allerta rivolto alla popolazione: “Non fate quello che abbiamo fatto noi” si leggeva, invitando i cittadini a restare ben lontani dalle zone costiere e dai torrenti, evidenziando la pericolosità della situazione.

Le reazioni sui social

Le immagini hanno avuto una diffusione ampia e rapida, suscitando anche alcune critiche. In particolare il Codacons ha giudicato negativamente l’iniziativa, bollandola come un “cattivo esempio”.

“Esporsi volontariamente a situazioni di pericolo, per di più in diretta, non rappresenta un buon esempio e rischia di trasmettere un messaggio sbagliato alla popolazione, favorendo comportamenti emulativi potenzialmente pericolosi” ha sottolineato l’associazione.

“Chi ricopre ruoli istituzionali abbia una responsabilità maggiore, dovendo mantenere comportamenti coerenti con le raccomandazioni diffuse alla cittadinanza”.

Le immagini da Santa Teresa di Riva

Proprio dal comune di Santa Teresa di Riva, sul lungomare ionico messinese, erano arrivate nella stessa giornata alcune immagini d’impatto, a testimoniare la difficile situazione meteorologica.

Qui le mareggiate generate dal ciclone hanno provocato un cedimento della carreggiata, aprendo una profonda voragine nel manto stradale.

Nonostante fosse già stata disposta l’interdizione al traffico per la pericolosità della zona, un’auto è precipitata dentro la voragine e il conducente è rimasto ferito, poi soccorso e trasportato in ospedale.

Il maltempo in Sicilia

Tutta l’Italia meridionale, in particolare la Sicilia, la Calabria e parte della Sardegna, resta sotto l’effetto del ciclone Harry, che ha provocato un’allerta meteo rossa con piogge intense, venti forti e mareggiate eccezionali.

Le forti precipitazioni hanno causato diffuse esondazioni, frane e l’evacuazione di decine di persone in varie località della Sicilia orientale e meridionale, con criticità idrogeologiche in corso per più giorni.