Caterina Balivo nella bufera social per aver chiamato "mammo" Goffredo Cerza marito di Aurora Ramazzotti

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La puntata de La Volta Buona di martedì 5 ottobre ha fatto discutere, ma non per buoni motivi. La conduttrice Caterina Balivo è finita al centro di un’aspra polemica sui social dopo aver pronunciato il termine “mammo”. Lo ha utilizzato per riferirsi a Goffredo Cerza, marito di Aurora Ramazzotti che si occupa del figlio Cesare mentre la moglie è via per lavoro.

Goffredo Cerza viene chiamato “mammo”

Come da tradizione, nel salotto televisivo de La Volta Buona si commentano i grandi show Rai del sabato sera. Nella puntata di martedì 5 ottobre si parla di Ballando con le stelle, con Aurora Ramazzotti ospite in studio.

Caterina Balivo chiede alla concorrente del figlio Cesare, di tre anni e mezzo, a casa con il padre mentre la mamma è impegnata nelle prove di danza richieste dalla competizione.

ANSA

“Tuo marito che fa, il mammo a Milano?” chiede la conduttrice riferendosi a Goffredo Cerza, rimasto a Milano col figlio mentre Ramazzotti si trova a Roma.

“Per una volta… – ha risposto lei – Ho aspettato apposta tanto tempo prima di fare una cosa del genere, però mi devo concentrare, quindi è giusto così”.

Le critiche a Caterina Balivo

Se Aurora Ramazzotti non sembra averci fatto caso, agli spettatori da casa non è sfuggito il termine “mammo”, che oggi suona anacronistico e patriarcale.

“Siamo nel 2026, qualcuno spieghi alla Balivo che Goffredo fa il papà, non il mammo. Il papà si può occupare del figlio se la mamma lavora, e viceversa” sottolinea un utente sui social.

Altri ironizzano: “Benvenuto Medioevo”, “Si chiama padre, Caterina. Padre”.

“Archiviamo per sempre questo termine tremendo e incredibilmente sessista? – è l’appello di qualcun altro – Il marito fa il padre, è il genitore tanto quanto lei e sta solo facendo il suo”.

Caterina Balivo, avvezza alle polemiche sul web, non ha al momento risposto in alcun modo alla questione.

Aurora Ramazzotti nel cast di Ballando con le stelle

Se il marito fa il “mammo” è perché Aurora Ramazzotti è impegnata come concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle, affiancata dal ballerino Nikita Perotti.

Per la figlia d’arte si tratta di “un’opportunità gigantesca”, perché, ha affermato nel video di presentazione, “molte persone sanno chi sono ma non sanno veramente chi sono”.

Il talent show danzereccio servirà alla 29enne a svelare un altro lato di sé, pur con “la consapevolezza che non si può e non è necessario piacere a tutti”.