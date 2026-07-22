Caterina Montella sorella di Vincenzo morta in casa dopo un incidente, funerali a Casello di Cisterna
Caterina Montella, la sorella di Vincenzo, ex calciatore e attuale commissario tecnico della Turchia, è morta in seguito a un incidente domestico
Caterina Montella, sorella di Vincenzo, attuale ct della Turchia, è morta in seguito a un incidente in casa. La Federcalcio turca ha confermato la notizia, mostrando vicinanza al commissario tecnico e alla sua famiglia: “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze innanzitutto al nostro ct, così come a tutta la sua famiglia e ai suoi cari”. I funerali si terranno presso la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna.
Morta Caterina Montella, sorella di Vincenzo
La Federcalcio turca ha annunciato in una nota la morte di Caterina Montella, sorella del ct della Turchia Vincenzo Montella, deceduta in ospedale in seguito a un incidente domestico.
La Federazione, che ha espresso le condoglianze al ct e a tutta la sua famiglia, ha reso noto che i funerali si terranno alle 16,30 di oggi, mercoledì 22 luglio, nella Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, comune in provincia di Napoli.
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