Caterina Rugghia al cinema con Cinque Secondi di Virzì, l'intervista all'attrice tra "gender gap" e solitudine

Classe, determinazione e una dolcezza che nasconde forza: Caterina Rugghia è la rivelazione di Cinque secondi, il nuovo film di Paolo Virzì che racconta l’incontro tra generazioni diverse e il bisogno di ritrovare legami autentici. Nella locandina campeggia il suo volto e nella pellicola interpreta la figlia del personaggio di Valerio Mastandrea, Adriano. Un ruolo delicato e intenso che segna il suo esordio sul grande schermo. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, l’attrice parla di questa prima esperienza, dei sogni, delle paure e della voglia di raccontare storie.

Oltre a vederla nel poster del film, chi è il personaggio che interpreta in Cinque secondi?

“Ne parlerò in maniera limitata, perché non vorrei mai rovinare la visione del film, essendo un personaggio che ha un po’ uno spoiler dentro. In Cinque secondi interpreto la figlia dei due protagonisti, Valerio Mastandrea e Ilaria Spada. È una ragazza molto giovane, di 17 anni, un personaggio complesso perché è affetto da una patologia. Il centro del mio ruolo è molto in relazione con il personaggio di Valerio, quello di Adriano. In relazione alla figura di mio padre, nel film, trovo molto bello il rapporto che hanno loro: è un tipo di rapporto genitoriale che riconosco anche nella mia vita, per fortuna in condizioni molto diverse, ma con la stessa umanità. È un rapporto molto poco gerarchico, molto umano. E secondo me questo è molto bello”.

È il suo primo film: che cosa ha pensato quando hai saputo che Paolo Virzì l’aveva scelta per questo ruolo?

“Dire banalmente che è stata un’emozione è dire poco. Era un’emozione completamente fuori di testa. Anche perché il tempo tra il provino e la notizia è stato lunghissimo: ho fatto il provino a fine aprile e ho saputo che era andata a fine giugno. Nel frattempo, la mia agente ogni tanto mi diceva sei tra le cinque persone, poi sei tra le tre persone… quindi è stata un’attesa costante. Ma proprio perché era una cosa così grande, con un regista che io amo molto, era tutto un po’ un sogno, non una cosa reale. Anche adesso, dopo aver visto il film alla Festa del Cinema di Roma, c’è una parte di me che ancora non lo vive come un fatto reale, ma come una grande immaginazione”.

E se invece le avessero detto di no? Come avrebbe reagito?

“Ovviamente sono umana, quindi sì, ci sarei rimasta male. Più una cosa si avvicina e più ti viene l’acquolina in bocca. Però mi capita da qualche anno di fare provini, di arrivare anche in fasi finali per ruoli a cui tenevo molto e di ricevere dei no. Per fortuna, almeno in questa fase della mia vita, sono immersa in tante cose: studio all’Accademia, faccio teatro, e quindi non vivo mai un no come una sconfitta, ma come non era il momento giusto per questa cosa, magari ce ne saranno altre. Cerco sempre di reagire in maniera positiva, perché questo è un lavoro fatto di tantissimi no, molti più no che sì, e bisogna per forza imparare a conviverci”.

Come si tiene a bada sul set l’ansia da prestazione o la sindrome dell’impostore?

“Nel mio caso specifico, essendo il primo set, posso parlare solo per quella esperienza. Per me si tiene a bada stando con gli altri, creando contatti, non perdendo la possibilità di giocare. Perché alla fine recitare è anche, e soprattutto, giocare a fare finta di essere qualcun altro. Quindi lavorando insieme ad altre persone, non contro. Poi un po’ di ansia è normale: il primo giorno sul set ho pensato Dio mio, ma io non so dove mettere le mani. Ma per fortuna tutte le persone che erano lì erano gentilissime e grandi professionisti, a cui mi sono potuta appoggiare per sentirmi più sicura”.

Lei è ancora una studentessa della Silvia D’Amico. Vede tanti altri giovani che provano a intraprendere questa carriera. Sente la competizione?

“Sicuramente questo è un mondo molto difficile, e siamo tantissimi: tantissime persone davvero brave. Però il confronto l’ho sempre vissuto in modo positivo, perché quello che porto io sulla scena o davanti alla camera non lo può portare un’altra persona, e viceversa. Non posso essere giusta per tutti i ruoli, ma magari ce ne sono alcuni che sono giusti per me. La paura di non riuscire c’è, ma per me riuscire significa semplicemente fare questo lavoro ed essere felice facendolo. Non lo faccio per essere la stellina del momento: è qualcosa che sogno da quando sono bambina, e non mi vedo a fare altro”.

Perché vuole fare questo lavoro?

“È una bellissima domanda, mi commuove anche un po’. Ho iniziato da piccola: facevo teatro già alla materna, poi ho interrotto per tredici anni di danza, poi ho ripreso. Credo che sia semplicemente una questione di passione. È un desiderio di raccontare storie, fondamentalmente. Mi piace molto scrivere, infatti. Mi piace tutto ciò che ha a che fare con il racconto, con la narrazione”.

A proposito, la danza impone disciplina. Come pensa che quella esperienza influisca sulla recitazione?

“Come la recitazione, anche la danza è fatta di disciplina, studio, rigore. Ma io non la penso come una disciplina imposta dall’esterno: per me è fondamentale coltivare un’autodisciplina, una modalità propria di studio e di scelta. Quando sei giovane prendi tutto, ed è giusto così: serve fare esperienza, imparare. Ma è importante anche capire cosa è giusto per te, cosa ti piace, cosa sogni. Questa consapevolezza fa parte della mia autodisciplina. Capire chi sono, dove voglio andare, se fare una cosa o no, o farla sapendo che non è esattamente quella che desideravi. Nel caso di Cinque secondi, lavorare con Paolo Virzì e con Valerio Mastandrea è stato molto più di ciò che sognavo. Non è stato un accontentarsi, ma un dono”.

Nella danza è lei a gestire il suo corpo mentre nella recitazione sono gli altri. È stato uno switch semplice da assimilare?

“Il corpo, nella recitazione, è guidato anche dalla volontà degli altri, ma per me l’attore non è solo un esecutore, è anche un creativo. E questo aspetto creativo io lo ritrovo in entrambe le esperienze: nella danza e nella recitazione. Nel teatro, ad esempio, quando lavoro con i miei compagni di Accademia, c’è una vera e propria scrittura di scena, un creare insieme. Il rapporto con il corpo, però, è diverso: nella danza c’è un astrattismo poetico, un codice di movimento che è un significante in sé; sulla scena, invece, il corpo assume significati molto diversi, può rappresentare una storia, un vissuto, una categoria. Nel mio personaggio, per esempio, il corpo è un tema molto centrale”.

È stato difficile lavorare sul suo personaggio, evitando i cliché e i luoghi comuni?

“È stata una riflessione complessa. È difficile non guardare il mondo con i propri occhi di persona abile, sana, con un certo tipo di rapporto col corpo, nel mio caso anche molto positivo, grazie alla danza. Vedere la mia immagine sullo schermo, a volte non riconoscermi, è stata un’esperienza intensa. Ho lavorato molto sul corpo, partendo da lì ancora prima del testo. Il mio personaggio aveva bisogno di quel corpo. Ho lavorato in improvvisazione, poi ho fatto uno studio approfondito sulla patologia in questione. È stato bello anche perché i miei compagni di Accademia mi hanno aiutata molto: ricordo un pomeriggio in cui, agitata prima del provino, siamo andati a casa di due amici e abbiamo improvvisato insieme con la camera. Ancora una volta, la collaborazione è stata fondamentale”.

Collaborazione che è anche l’opposto della solitudine, uno dei temi del film. Che rapporto ha con la solitudine?

“Da bambina amavo moltissimo stare da sola. Passavo ore a giocare e parlare da sola, era uno spazio sano e salvo. Adesso, invece, nella frenesia degli ultimi anni, la solitudine a volte mi schiaccia, mi fa sentire all’angolo. Mi mette di fronte a me stessa in modo onesto, e non sempre mi piace ciò che vedo. Sto imparando piano piano a riconquistare quello spazio sicuro che avevo da piccola, a renderlo di nuovo un posto buono, non spaventoso”.

Cosa la spaventa di questo lavoro?

“Mi spaventa non essere abbastanza preparata. Non mi sento mai completamente pronta, e forse è giusto così. Mi spaventa avere un’occasione e non essere all’altezza. Mi spaventa anche la vastità di questo mondo, le sue regole che ancora non conosco. Mi auguro di poter avere spazio per fare cose belle, che mi valorizzino. La paura è quella di restare intrappolata in ruoli simili o in storie che vanno sempre nella stessa direzione. Detto ciò, Cinque secondi è un’enorme fortuna: anche se ho un ruolo piccolo, mi ha permesso di mostrare molte sfumature. È un trampolino bellissimo, un inizio non scontato”.

Ama raccontare storie anche come autrice. Che tipo di storie la appassionano?

“Mi appassiona molto l’elemento surreale, perché mi sembra più reale del realismo. Noto che, da lettrice, cerco sempre una dimensione altra, perché il mondo non è bidimensionale come spesso ce lo raccontiamo. E poi mi emozionano le storie che lasciano spazio all’umanità dei personaggi. In questo film, anche nei ruoli piccoli, c’è una grande attenzione al racconto dell’unicità. Nessuno somiglia a nessun altro, e questo è prezioso”.

In un vecchio articolo le attribuivano la frase “voglio fare l’attrice per riscattare la mia vita”. Cosa significa per lei “riscattare la vita”?

“Mi suona stranissimo (ride, ndr)! Non credo di averlo mai detto così. Anche perché mi considero una persona molto fortunata: ho una famiglia, degli amici, persone che mi sostengono. Forse riscattare la vita significa piuttosto esaudirla. Realizzare un desiderio. Quindi, se devo pensare a riscattare la mia vita, direi: essere felice, fare questo lavoro e poter raccontare più storie possibili”.

Chi l’ha sostenuta nel suo percorso?

“Per fortuna, tutti. I miei genitori all’inizio erano prudenti, mi facevano notare che è un percorso difficile, ma non mi hanno mai ostacolata. Alcuni insegnanti mi hanno sempre sostenuta, altri meno. Ma è stato bellissimo ricevere in questi giorni tanti messaggi di amici e amiche per il film: sentire che questa cosa è importante anche per loro è magico. In un mondo frenetico, dedicare un pensiero d’amore a qualcuno è un atto quasi anarchico. Ho sempre avuto persone che mi hanno curata e sostenuta in questo percorso, e scelgo di tenere nel cuore quelle”.

Anche nei rapporti sentimentali ha trovato comprensione per la sua vocazione artistica?

“Sì, assolutamente. Mi rendo conto di essere molto fortunata anche in questo. Le persone con cui sono stata hanno sempre mostrato entusiasmo per ciò che faccio. Capisco bene però quello che può accadere: è un tema legato anche al gender gap, a un maschile in crisi. Non mi stupisce che molte attrici si sentano poco comprese dai partner. Per fortuna a me non è mai successo, anche perché spesso le persone con cui sono stata facevano a loro volta lavori artistici, attori o musicisti. C’era sempre grande complicità”.

Saprebbe riconoscere le “red flag” in una relazione?

“È un tema enorme. Il rischio, quando se ne parla, è di cadere nel victim blaming, dare la responsabilità a chi subisce certe dinamiche. Io, personalmente, non ho mai avuto esperienze negative da questo punto di vista. Tutte le mie relazioni si sono chiuse in modo sereno: con alcune persone sono ancora amica. Penso che manchi, nella nostra società, una vera grammatica emotiva. E questo deriva anche dalla mancanza di educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Durante l’adolescenza si è in balia di emozioni e cambiamenti, ma non si hanno gli strumenti per capire davvero. Lo stesso vale per molti adulti. Mi auguro che ci siano sempre più spazi di crescita e confronto su questi temi. Il rischio è sempre quello di semplificare tutto in buoni e cattivi, senza ascolto reciproco. E invece serve dialogo”.

Si è sempre sentita ascoltata?

“No, ovviamente no. Essere ascoltati è un lavoro. Bisogna impararlo. Spesso riportiamo la nostra esperienza personale come se fosse la realtà universale. Ascoltare, invece, significa mettersi nei panni dell’altro. È un esercizio, come lo è nella recitazione: anche lì devi metterti nei panni di qualcun altro. Forse è questa una delle cose che più amo di questo lavoro”.

Le piacciono i suoi “panni”?

(ride, ndr) “Qualche giorno sì, qualche giorno no. A volte mi piacciono, altre volte li cambierei volentieri. Ma dire che non mi piacciono non sarebbe vero. Diciamo che sto nel mezzo”.

La popolarità la spaventa?

“Non è una cosa su cui ragiono molto, e non è qualcosa che ricerco. La parola stessa popolarità mi fa ridere. La parte bella sarebbe conoscere tante persone, interagire con più gente. Ho uno slancio d’amore e curiosità verso gli altri. Ma la parte più oscura, quella delle shitstorm e dell’odio online, è spaventosa. Non so come reagirei. C’è una parte di me che dice non mi interessa, e un’altra più sensibile che ne sarebbe ferita. L’idea che tante persone parlino di me è un po’ inquietante”.

Cosa la fa restare con i piedi per terra?

“Il fatto che so perfettamente che questo è solo l’inizio. Non lo vivo come un traguardo, ma come un piccolo tassello. Mi radicano la mia routine, lo studio, la consapevolezza di avere tutto da imparare. Il sapere che non so ancora nulla, che niente mi appartiene, e che c’è ancora tutto da scoprire”.