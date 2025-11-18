Caterina Varnello e la troupe di Vita in diretta aggrediti a Ponte di Piave dallo stalker di sindaca e prete

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Ponte di Piave, in provincia di Treviso, la troupe del programma La Vita in diretta e la giornalista Caterina Varnello sono stati aggrediti dallo stalker che da settimane spaventa il paese, aggredendo tutti. L’inviata era sul posto per raccontare proprio le aggressioni dell’uomo al parroco e ai cittadini ed è servito l’intervento dei carabinieri per evitare il peggio.

Chi è lo stalker di Ponte di Piave

A Ponte di Piave c’è un uomo, di circa 60 anni, che da due anni è diventato un incubo per tutti.

Insegnante di arte, ex consigliere ed ex assessore comunale, ha iniziato negli ultimi tempi a inveire contro amministratori e professionisti del territorio poi a lasciare bigliettini di insulti sulle auto e infine a fare dirette social, lunghe e polemiche contro politici e religiosi.

L’uomo vive in una casa di campagna circondata da animali e da alcuni paesani era stato definito “vendicativo ma mai violento”. Negli ultimi tempi però le cose hanno preso una piega decisamente preoccupante.

Aggrediti il parroco e la sindaca

A un certo punto, infatti, dopo episodi inquietanti come uova contro le case e un cassonetto bruciato, l’uomo ha iniziato a mettere petardi davanti alle abitazioni per poi passare a episodi di aggressività e violenza fisica.

E la settimana scorsa ha aggredito il parroco Don Antonio Ziliotto, colpito con pugni sul viso e sul corpo davanti ai ragazzini del catechismo. Nei giorni precedenti l’uomo aveva messo delle patate nel tubo di scappamento dell’auto del parroco e lasciato della carne marcia nella chiesetta.

Paola Roma, la sindaca del paese, dice di essere terrorizzata da un anno: racconta di aver subito prima attacchi verbali sui social e biglietti minacciosi, poi di averlo trovato di notte davanti a casa. Infine di aver scovato petardi davanti all’ingresso e vicino al contatore del gas.

L’aggressione alla troupe della Rai

L’ultimo episodio è stato proprio dell’aggressione alla troupe Rai de La Vita in Diretta, arrivata proprio per documentare l’incubo del paesino in provincia di Treviso.

La giornalista Caterina Varnello, che ha provato a intercettarlo chiedendo il perché di simili comportamenti, è stata aggredita.

“Lei cosa vuole?”, si sente gridare, prima che l’uomo si scagli contro l’inviata, fermato dai carabinieri che hanno evitato il peggio. Dopo l’aggressione alla giornalista, l’uomo è stato portato via da carabinieri e ha chiesto di essere portato in psichiatria, dove è stato ricoverato. Sarebbe stato lui infatti a dire di non stare bene e a chiedere il ricovero.