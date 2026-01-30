Catherine O’Hara morta a 71 anni, addio all'attrice che in "Mamma ho perso l'aereo" era la mamma di Kevin

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il 30 gennaio 2026, a seguito di una breve malattia, è morta Catherine O’Hara. Aveva 71 anni. L’intero mondo del cinema si stringe attorno alla famiglia dell’attrice dalla carriera longeva e variegata. Tra i suoi ruoli più famosi senz’altro quello della mamma di Kevin nel cult per famiglie Mamma, ho perso l’aereo. Più recentemente, O’Hara si era fatta amare dal pubblico per la partecipazione alla serie televisiva Schitt’s Creek.

Catherine O’Hara, la lunga carriera da attrice

Catherine Anne O’Hara nacque a Toronto il 4 marzo 1954, era naturalizzata statunitense. Fu a Hollywood, infatti, che trascorse gran parte della propria vita.

Attrice comica contraddistinta da uno stile sofisticato e surreale, Tim Burton la volle in un dei ruoli principali di Beettlejuice – Spiritello porcello, film cult del 1988. O’Hara tornò anche nel sequel Beetlejuice Beetlejuice del 2024.

L’impegno nel cinema satirico e nei mockumentary (genere televisivo che imita i documentari), si alternò per O’Hara a quello nelle grandi produzioni hollywoodiane.

L’attrice fu diretta dai più grandi maestri della regia: da Martin Scorsese in After Hours a Ron Howard in The Paper, fino a Sam Mendes in Away We Go.

Il successo con Mamma, ho perso l’aereo

Se il volto di Catherine O’Hara è noto a tutto il mondo, è merito della commedia del 1990 Mamma, ho perso l’aereo.

Qui, così come nel sequel Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992), l’attrice interpreta la sbadata e affettuosa Kate McCallister.

Si tratta di uno dei ruoli chiavi del film più amato dai bambini di tutto il mondo, vero classico delle serate natalizie. O’Hara è mamma del piccolo protagonista Kevin, interpretato da Macaulay Culkin.

L’attrice ha saputo dare al ruolo il giusto mix di comicità surreale e tenerezza materna e la sua espressione sconvolta alla scoperta di aver perduto il figlio è tra le scene più famose del cinema.

Stella anche nelle serie tv

Nell’ultimo decennio O’Hara si era fatta amare anche dal pubblico delle serie televisive grazie al ruolo della diva della soap opera Moira Rose in Schitt’s Crek.

L’interpretazione sopra le righe è valsa all’attrice un Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie comedy nel 2020, un Golden Globe e il Critics’ Choice Television Award nel 2021.

Tra i lavori più recenti quello nella serie The Last of Us e nella produzione Apple Tv The Studio, accanto a Seth Rogen, per la quale ottenne una nuova candidatura agli Emmy.

È Argylle – La super spia, commedia del 2024 diretta da Matthew Vaughn, l’ultimo film di Catherine O’Hara.