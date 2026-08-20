Cattolica, uomo si getta con l'auto nel porto e con a bordo la moglie, poi scappa: è ancora in fuga

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Momenti di paura a Cattolica dove un’auto con alla guida un 45enne è finita in acqua. A bordo, oltre all’autista, c’era anche sua moglie 42enne. Salvati da alcuni pescatori lì presenti, dopo aver lanciato la propria vettura nel porto, l’uomo è scappato e di lui non si hanno più tracce. È ricercato dai carabinieri e poche ore prima del gesto era stato arrestato, e poi rilasciato, per resistenza a pubblico ufficiale.

Cattolica, uomo si getta in mare con l’auto e la moglie

Tragedia sfiorata a Cattolica, in provincia di Rimini. Nel porto del comune romagnolo, infatti, un uomo 45enne di origini albanese alla guida della sua auto si è gettato nelle acque del porto. Insieme a lui nella vettura c’era anche la moglie, 42enne, anche lei albanese.

La donna è stata salvata da alcuni pescatori del posto mentre del guidatore non ci sono più tracce: sarebbe scappato fra gli scogli. È ora ricercato dai carabinieri.

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La ricostruzione e la fuga

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì 19 agosto. Intorno alle 16, pare dopo un violento litigio, marito e moglie sono finiti nelle acque del porto e sono stati soccorsi da alcuni passanti. Salva la donna, mentre l’uomo si è dato alla fuga.

L’auto del 45enne, una Volkswagen Golf, è partita dalle banchine del porto di Cattolica ed è finita in acqua, arenandosi, con a bordo anche la 42enne. Sgomenti e sorpresi, alcuni pescatori e passanti presenti sul posto hanno provato a soccorrere i due e sono riusciti a salvare la donna grazie all’apertura del portellone del bagagliaio.

È così che i due sono riusciti a riemergere ma, mentre venivano soccorsi, l’uomo si è dato alla fuga, scappando tra gli scogli. A riportarlo è Fanpage che spiega anche come sua moglie sia stata portata in ospedale per accertamenti solo in via precauzionale e non sarebbe quindi in pericolo di vita.

Chi è il 45enne ricercato che ha precedenti ed era stato arrestato

Subito scattate le ricerche dei carabinieri del Comando Provinciale di Rimini, coadiuvati dai colleghi di Cattolica, che sono in corso, unite ai tentativi di ricostruire le dinamiche di quanto accaduto. Sul posto erano intervenuti anche i Vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto e il personale sanitario 118.

Il ricercato è un uomo 45enne di origine albanese, residente a San Giovanni in Marignano, vicino a Cattolica. Nei suoi confronti non risulterebbero denunce per violenza sulla moglie, una 42enne anch’essa di origini albanesi, mentre il soggetto avrebbe piccoli e datati precedenti.

Poche ore prima, alla vigilia dei fatti, martedì 18 agosto, l’uomo era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che i carabinieri erano intervenuti in seguito ad una segnalazione per un litigio domestico. Dopo diverse ore dalla sua sparizione, il soggetto risulta ancora irreperibile.